Porz -Staatsanwaltschaft und Polizei Kölner Polizei gehen im Fall des Dienstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Porz festgenommenen 16-jährigen Flüchtlings aus Syrien davon aus, dass der Jugendliche Kontakte zu einer im Ausland lebenden Person mit Bezug zum so genannten Islamischen Staat hatte.

„Die weiteren Ermittlungen einer inzwischen eingerichteten, 35-köpfigen Ermittlungsgruppe der Polizei laufen auf Hochtouren“, teilte ein Sprecher mit.

Die ersten Anhaltspunkte, wonach der junge Mann sich in kurzer Zeit radikalisiert hat, seien unter anderem nach der Auswertung des Handys des jungen Mannes als bestätigt anzusehen. „Der junge Syrer sollte für islamistische Aktivitäten gewonnen werden“, so der Sprecher weiter. Die Veröffentlichung weiterer Details könnten Staatsanwaltschaft und Polizei erst genehmigen, wenn dies möglich sei, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden. (ihi)