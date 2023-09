Köln -Mit dem SPD-Vorsitz wurde es für Jan Böhmermann nichts, aber klappt es jetzt vielleicht mit einer Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in Köln, immerhin der viertgrößten Stadt Deutschlands?

Die Freien Wähler Köln, eine politische Gruppierung, die mit wenigen Sitzen im Kölner Stadtrat vertreten ist, hat den in Köln lebenden TV-Satiriker am Mittwoch jedenfalls als Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt vorgeschlagen. Die Freien Wähler sind in Köln gemeinsam mit der SPD, den Linken und weiteren kleineren Gruppierungen in der Opposition. Und der gesamten Opposition fehlt derzeit angesichts der sich abzeichnenden erneuten Kandidatur der aktuellen Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein zugkräftiger Gegenkandidat. Die parteilose Reker wird vom schwarz-grünen Ratsbündnis unterstützt.

Die Freien Wähler führen derzeit politische Gespräche mit allen anderen Oppositionsgruppierungen im Rat, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Ob ihr Vorschlag für die OB-Kandidatur in der Opposition mehrheitsfähig ist, dürfte allerdings äußerst fraglich sein. In Nordrhein-Westfalen finden 2020 Kommunalwahlen statt. (ken)