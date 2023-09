Kriens -Mit Riesenglück ist eine Familie in der Schweiz einer Katastrophe entkommen. Die Eltern waren mit ihren Kindern im Auto auf dem Nachhauseweg, mit einer CO2-Gasflasche für das Aquarium im Gepäck. Auf der Autobahn bei Kriens strömte Gas aus und alle vier wurden während der Fahrt bewusstlos, wie die Polizei in Luzern am Montag berichtete.

Das Auto sei am Samstag in einem Autobahntunnel immer langsamer geworden und schließlich rückwärts auf die Überholspur gerollt, ehe es stehen blieb. Wie durch ein Wunder sei niemand auf das Auto aufgefahren. Ein beherzter Verkehrsteilnehmer habe angehalten und die Türen des Autos aufgerissen. So seien alle langsam wieder zu Bewusstsein gekommen.

CO2 oder Kohlenstoffdioxid ist eigentlich als klimaschädliches Gas bekannt. Es kommt in der Luft vor und ist eigentlich ungefährlich, kann aber in hoher Konzentration Bewusstlosigkeit auslösen. Es ist geruchs- und farblos. (dpa)