Luxemburg -Unabwendbare Ereignisse gelten als „höhere Gewalt“. Im Fachjargon des Luftverkehrsrechts ist von „außergewöhnlichen Umständen“ die Rede: Können Flugzeuge nicht oder nur verspätet starten, weil ein Vulkan Aschewolken in den Himmel schleudert oder Stürme mit Windstärke zwölf übers Land fegen oder bürgerkriegsähnliche Unruhen in der Zielregion ausbrechen, dürfen Fluglinien außergewöhnliche Umstände für Abweichungen vom Flugplan geltend machen.

Damit sind die Unternehmen aus dem Schneider. Denn während sie für Ausfälle und mehr als dreistündige Verspätungen, die wegen technischer Defekte oder säumiger Crews auftreten, ihre Kunden finanziell entschädigen müssen, trifft dies auf außergewöhnliche Umstände nicht zu.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs

Ganz in diesem Sinne hat der Europäische Gerichtshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschieden, dass Fluggesellschaften für Verspätungen durch die Kollision einer Maschine mit Vögeln keine Ausgleichszahlungen leisten müssen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Socher „Vogelschlag“ liege nicht in der Verantwortung des Luftfahrtunternehmens und sei daher außergewöhnlichen Umständen zuzurechnen, so die Luxemburger Richter. Das Urteil war erwartet worden, liegt es doch ganz auf der Linie, die der EuGH bereits in früheren Entscheidungen verfolgt hatte. Endgültig geklärt sind die Haftungsfragen mit Blick auf Flugausfälle und Verspätungen damit aber nicht.

Dies betrifft zunächst den konkreten Fall: Ein tschechisches Ehepaar hatte auf 250 Euro Ausgleichzahlungen geklagt, weil sich ihr Flug wegen Vogelschlags um fast vier Stunden verspätet hatte. Dieser Anspruch wurde vom EuGH zwar grundsätzlich zurückgewiesen.

Allerdings hatte die Fluglinie Sunwing nach technischer Prüfung und Freigabe der Maschine auf eine Zweitkontrolle durch einen unternehmenseigenen Techniker bestanden, weshalb sich der Start weiter verzögerte. Diese Zweitprüfung war nach Ansicht des EuGH nicht notwendig, weshalb dem klagenden Paar vor einem tschechischen Gericht doch noch der Schadenersatz zuerkannt werden könnte.

Gelten Vögel in der Luft als außergewöhnlich?

Weitaus grundsätzlicher, und ebenfalls nicht abschließend beantwortet, ist die Frage, ob Vogelflug tatsächlich so außergewöhnlich ist. „Wenn Vögel in der Luft als außergewöhnlich gelten, könnte man das gleiche auch für Fische im Wasser oder für Schnee im Winter behaupten“, sagt Felix Methmann, Reiserechtsexperte im Verbraucherzentralen Bundesverband (Vzbv).

Auch könnten sich Hersteller und Fluggesellschaften mit konstruktiven Verstärkungen an Cockpit und Triebwerken durchaus gegen Vogelschlag wappnen. Die EU-Kommission sieht das offenbar ähnlich. In ihrem Entwurf für eine Neufassung der Fluggastrechteverordnung sind zwar zahlreiche Beispiele für „außergewöhnliche Umstände“ aufgelistet. Von Vögeln verursachte Schäden aber werden gerade nicht erwähnt.

Entschädigungen erst ab fünf Stunden Verzögerung

Auf den Kommissionsentwurf für die Fluggastrechteverordnung zu hoffen, wäre aus Sicht der Verbraucherschützer allerdings verfehlt. Denn der Entwurf kommt den Fluggesellschaften – auf Kosten der Verbraucher - weit entgegen. Anstelle der bisher geltenden Verspätungsfrist von drei Stunden, von der an Fluggästen Ausgleichzahlungen zwischen 250 und 600 Euro zustehen, sieht die Kommission solche Leistungen erst bei deutlich längeren Verzögerungen vor: von fünf Stunden an auf Kurzstrecken, ab neun Stunden auf Mittel- und ab zwölf Stunden auf Langstrecken.

Während der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sowohl das aktuelle EuGH-Urteil als auch den Kommissionsentwurf fast stürmisch begrüßt, übt Verbraucherschützer Methmann scharfe Kritik: „Der Kommissionsentwurf nennt als außergewöhnliche Umstände nicht nur Naturkatastrophen, Terrorakte, extremen Wetterlagen, Arbeitskämpfe und den Ausbruch von Seuchen, sondern auch technische Probleme, „die nicht Teil des normalen Luftfahrzeugbetriebs sind“, wie es wörtlich heißt.

Kombiniert mit den geplanten Verspätungszeiten von fünf, neun und zwölf Stunden würde das dazu führen, dass Flugpassagiere nur noch höchst selten einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen geltend machen könnten.“

Wohin das führe, zeige das Beispiel der USA, wo es keine gesetzlich geregelten Ausgleichszahlungen für Flugverspätungen gebe: „Dort mussten Fluggäste schon 13 Stunden auf dem Rollfeld auf den Start warten, ohne dass ihnen eine Entschädigung zugestanden hätte. Wir wollen auf Europas Flughäfen keine amerikanischen Zustände. Es muss bei der Dreistundenfrist für Ausgleichszahlungen bleiben.“