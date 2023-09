Flensburg -Eine Regionalbahn ist in Schleswig-Holstein in eine Rinderherde gefahren und hat vier Tiere getötet. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung habe der Fahrer des Triebwagens den Zusammenstoß am frühen Mittwoch bei Stedesand nicht verhindern können, teilte die Bundespolizei in Flensburg mit.

Reisende befanden sich nicht im Zug. Der Lokführer des sogenannten Sylt-Shuttles erlitt nach Angaben der Beamten einen leichten Schock, der Triebwagen kam auf einem Bahnübergang zum Stehen und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Übergang war daher für rund viereinhalb Stunden gesperrt, bis eine Hilfslokomotive den Zug abschleppte. (afp)