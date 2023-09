Neuruppin -Ein volltrunkener 14-Jähriger ist in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) bewusstlos auf einem Gehweg entdeckt worden. Eine Passantin hatte den Jungen gefunden und sofort die Rettungskräfte alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Er kam umgehend in eine Klinik.



Der 14-Jährige habe sich ersten Ermittlungen zufolge am Samstag mit zwei ebenfalls jugendlichen Freunden in der Neuruppiner Innenstadt volllaufen lassen. Gegen seine 14- und 16-jährigen Trinkkumpane wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Die Eltern wurden verständigt.