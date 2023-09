Zuweilen könnte man auf den Gedanken kommen, es habe sich in Deutschland gar nicht so viel verändert. Gut, vor zwei Jahren war im Angesicht der Flüchtlinge von einer Krise der Demokratie die Rede. Pegida beherrschte die Schlagzeilen. Die AfD erstarkte. Allenthalben wurde Klage geführt über eine Entfremdung zwischen der Bevölkerung einerseits und den Eliten andererseits.

Nun aber ist der Flüchtlingszuzug gedrosselt. Und alles scheint wieder in Ordnung. Diesen Eindruck vermittelt die Populismus-Studie der Bertelsmann-Stiftung. Dahinter möchte man ein paar Fragezeichen setzen.

Nicht nur die AfD macht Sorgen

Die Unterscheidung zwischen radikalem und moderatem Populismus ist allzu schematisch. Das, was die Stiftung als radikalen Populismus bezeichnet, ist (Rechts-)Extremismus. Versatzstücke wiederum sickern in die Mitte ein und werden von der Politik teilintegriert. Es ist nämlich nicht allein die AfD, die Sorgen macht. So behauptete Oskar Lafontaine erst kürzlich wieder, Deutschland sei gar keine richtige Demokratie, weil die Interessen der Mehrheit nicht berücksichtigt würden. Horst Seehofer liebäugelt mit Viktor Orbán und Wladimir Putin. Eliten- und Pluralismus-Verachtung findet man bei jeder Familienfeier. Und das Fehlen einer Ost-West-Differenzierung in der Studie ist ohnehin ein Mangel. Kurzum: Das alles wirkt arg einfach und arg sorgenlos. Die Wirklichkeit 2017 ist komplexer.