Lille -Joachim Löw hat vor der Europameisterschaft viel Zeit grübelnd verbracht und ist dabei zu zahlreichen Erkenntnissen gekommen. Eine war, dass er sich mehrere Mannschaften werde ausdenken müssen: Gegen die Gruppengegner Ukraine, Polen und Nordirland eine wendige, spielstarke, die den Abwehrverbund des Gegners auseinanderspielen kann, um am Ende mehr zu erreichen als bloß viel Ballbesitz. Doch dann hatte er die deutsche Elf die Ukraine mit der gleichen Elf beginnen lassen, die man auch in einem Spiel gegen Spanien, Frankreich oder England erwartet hätte: Zehn Weltmeister standen in der Startformation, Löws Elf sah aus, als habe sie sich selbst aufgestellt.



Stattdessen gab es auf dem Rasen von Lille eine zweigeteilte Mannschaft zu sehen, getrennt in Offensive und Defensive. Dabei ist es eigentlich ja so: Hat man den Ball, greifen alle an; verliert man den Ball, bemühen sich alle um die Verteidigung. Doch das funktionierte besonders in der ersten Halbzeit kaum. Ballverluste in der Vorwärtsbewegung sind grundsätzlich kein Grund, in schwere Turbulenzen zu geraten. Entscheidend ist die Reaktion darauf. Dann geht es darum, sich zurückzuziehen, die Räume zu schließen. Doch viel zu oft blieben die deutschen Offensivspieler passiv, die Verteidiger auf sich gestellt, was den herausragenden ukrainischen Flügelstürmern Möglichkeiten zur mitunter spektakulären Entfaltung gab. Dadurch gerieten die Deutschen in die Verlegenheit, Ball und Gegner hinterher rennen zu müssen. Ein Folgefehler: War der Ball zurückgewonnen, konnten die DFB-Verteidiger nicht im selben Moment wieder ausschwärmen, um sich am Spielaufbau zu beteiligen.



Angesichts des glatten Resultats mochte hinterher niemand im DFB-Tross allzu sehr auf die wackligen Momente eingehen. Dass jedoch der Torwart zum besten Spieler auf dem Platz geworden war, sprach deutlich für den zeitweisen Kontrollverlust.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dass die deutsche Elf zum EM-Auftakt nicht nur Schwierigkeiten hatte, aus einer erwarteten Überlegenheit Tore zu erzielen, sondern zeitweise kaum überlegen war, muss dem Weltmeister eine Warnung gewesen sein. Dass sie es allerdings schafften, trotz dieser Schwierigkeiten ohne Gegentor zu bleiben und mit drei Punkten ins Turnier zu starten, ist die gute Nachricht. Am Ende bleibt nach dem ersten Spieltag in Gruppe C die Tabellenführung. Der Start ist geglückt.



Das könnte Sie auch interessieren: