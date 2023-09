Berlin -Der Satz, der später das Trauma der FDP auslösen sollte und heute das Verhalten der Partei maßgeblich mitbestimmt, findet sich auf Seite 10 im Koalitionsvertrag mit der Union vom Herbst 2009. „Wir wollen darüber hinaus eine steuerliche Entlastung insbesondere für die unteren und mittleren Einkommensbereiche sowie für die Familien mit Kindern in einem Gesamtvolumen von 24 Milliarden Euro (volle Jahreswirkung) im Laufe der Legislaturperiode umsetzen.“

Bereits im Mai 2010, nach der Niederlage der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen, wurde dieses zentrale Wahlversprechen der Liberalen von Kanzlerin Angela Merkel wieder einkassiert. Seine Partei habe nichts dagegen getan, auch er habe geschwiegen, schreibt FDP-Chef Christian Lindner in seinem kürzlich vorgelegten Buch „Schattenjahre“. Die FDP galt fortan als wortbrüchig, 2013 flog sie in hohem Bogen aus dem Bundestag. Lindner: „Ich habe mir geschworen: Das passiert mir nie wieder.“

FDP sprach von Trendwenden, nicht von konkreten Plänen

Lindner ist machtbewusst und eitel genug, um im Bund unbedingt mitregieren zu wollen. Aber er weiß auch, dass seine Partei eine Wiederholung der Geschehnisse aus schwarz-gelben Zeit nicht überleben würde. Dem hat der FDP-Chef all sein Tun untergeordnet, was zu bemerkenswerten Pirouetten geführt hat.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zunächst bestand die Strategie daraus, konkrete Versprechen und Zusagen zu vermeiden. Stattdessen operierten die Liberalen vor und direkt nach der Wahl mit dem unbestimmten Begriff von Trendwenden, die in allen Politikfeldern erreicht werden müssten. Auf die Verhandlungspartner machte die FDP den Eindruck, weder Plan noch Ziel zu haben. Es folgte ein Strategiewechsel, der aber nach hinten losging. Die FDP stellte ultimative Forderungen, etwa nach der sofortigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags und trat bei der Energiepolitik komplett auf die Bremse.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Grünen bereits begonnen, sich als überaus kompromissbereite Partei zu präsentieren, was in der Öffentlichkeit gut ankam. Lindner schwenkte ein weiteres Mal um, indem er für die FDP die Stimme der Vernunft reklamierte: Der von den Grünen verlangte Kohleausstieg sei möglich, wenn die Energiesicherheit in Deutschland gewährleistet sei. Und beim Thema Flüchtlinge schlug die FDP bestimmte Kontingente für den Familiennachzug vor, um eine Einigung mit der Union zu ermöglichen. Beim eigenen Thema Soli zeigte er Einsicht, in dem er öffentlich zugab, dass dessen Abschaffung eine soziale Schieflage verursacht, und plädierte für eine Einkommensteuerreform.

Jamaika bietet der FDP eine Chance

Es scheint, als habe die Lindner-FDP nun ihre Rolle gefunden – die eines Mittlers zwischen dem Weiter-so der Union und den oftmals radikalen und zum Teil unrealistischen Vorstellungen der Grünen. Jamaika könnte sich damit als Glücksfall für die FDP erweisen. Denn die Liberalen sind nach wie vor nicht in der Lage zu erklären, warum sie im Parteienspektrum der Bundesrepublik noch gebraucht werden.

Bislang ist die Partei nur eine Art Protestpartei der gut situierten Mitte. Das reicht nicht fürs Überleben. Ihr fehlt ein erkennbarer Markenkern. Die Digitalisierung wurde von Lindner nicht deshalb zu einem Schwerpunkt gemacht, weil es sich hier um ein Wesensmerkmal liberaler Politik handelt, sondern nur, weil die anderen Parteien hier eine Lücke gelassen hatten.

Jamaika bietet für die FDP die Chance, ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. Das kann in dem Spannungsverhältnis zwischen Union und Grünen gut gelingen. In Ansätzen klappt das schon: Das Beharren der FDP darauf, den Klimaschutz technologieoffen zu fördern und sich nicht allein auf das nach wie vor unausgereifte E-Auto zu beschränken ist Politik in bester liberaler Tradition.