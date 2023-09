Selbst wenn man es gut meint mit der Linken und den Grünen, dann muss man doch sagen: Eine Opposition, die diesen Namen verdient, haben wir in Deutschland derzeit nicht. Dass das Bundesverfassungsgericht ihr nun zusätzliche Rechte verweigert, ist ärgerlich, zumal aus Sicht der Betroffenen. Es ist aber auch nachvollziehbar. Schließlich fußt die Zusammensetzung des Parlaments auf einer Wählerentscheidung. In jedem Fall ist die Gerichtsentscheidung nicht Ursache der Misere.

Es fehlen die Voraussetzungen, um Wucht zu entfalten

Wenn die Oppositionsfraktionen zusammen nicht einmal auf 20 Prozent der Stimmen kommen, dann fehlen von vornherein alle Voraussetzungen, um Wucht zu entfalten. Sex Appeal hat eine Opposition nur, wenn sie von der Macht zumindest nicht allzu weit entfernt ist.

Linke und Grüne allerdings sind von der Macht in der aktuellen Konstellation Lichtjahre entfernt. Überdies fehlen ihnen Redner, die dieses Defizit wenigstens ein Stück weit wettmachen können. Die Linke wiederum tritt zuweilen zu populistisch auf. Und den Grünen merkt man oft an, dass sie weder der SPD noch der Union wirklich wehtun wollen, weil sie mit beiden demnächst koalieren könnten.

Die gesellschaftliche Opposition liegt woanders

Hinzu tritt, dass die gesellschaftliche Opposition derzeit rechts von der Union angesiedelt ist – in Gestalt der AfD und allem, was sich um sie herum gruppiert. Die angebliche Alternative für Deutschland ist aber aktuell nicht im Bundestag vertreten. Das wiederum führt zu dem absurden Zustand, dass die CSU sich als Opposition geriert, obwohl sie Teil der Regierung ist.

Entsprechend hat es in den vergangenen Monaten Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Anstalten gegeben, in denen CSU-Politiker gegen CDU-Politiker antraten.

Die Karlsruher Richter hätten helfen können, diese Misere ein Stück weit zu lindern. Viel ändern würde indes auch das nicht. Es obliegt letztlich dem Wähler, mit Hilfe seines Stimmzettels für Gegengewichte zu sorgen.