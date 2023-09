Köln -Man muss sich die Figur des russischen Politikers und Multi-Funktionärs Witali Mutko auf Deutschland übertragen etwa so vorstellen, als hätte man vor langer Zeit Uli Hoeneß, Theo Zwanziger, Thomas Bach und Sigmar Gabriel miteinander gekreuzt und als eine einzige Person auf die große Bühne des Theaters von Sport und Politik geschickt. Dort träte dieser furchterregende Hybrid als Fußball-Vereinspräsident, Verbands-Chef, Liga-Oberhaupt, Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees, Vizebürgermeister der zweitgrößten Stadt des Landes, Kultur-Minister, Vizekanzler und Aufseher von Olympischen Spielen auf. Und wie es bei dieser Menge an Funktionen nicht ausbleiben kann, als vieles davon gleichzeitig – aber immer unter dem ganz persönlichen Schutz des mächtigsten Menschen dieses Landes.

Mann an der Spitze des Doping-Systems

Also gut: So m ü s s t e man sich Witali Mutko vorstellen, aber dazu müsste ein System existieren, das einen solchen Menschen sowohl hervorbringt als auch erträgt. Und bei allem, was über die politische und gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land zu sagen wäre – das ist bis auf weiteres undenkbar.

In Russland ist Witali Mutko allerdings eine Realität, die unabhängig von ausländischen Erkenntnissen und Meinungen mächtig weiterlebt. Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass er an der Spitze eines Doping-Systems stand, das Russland bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 eine Flut von Goldmedaillen beschert hat und dass er an vielen der Winkelzüge beteiligt war, die Russland 2010 diese Fußball-WM 2018 beschert haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Niedlicher Dank der Fifa

Seine Ankündigung, die Präsidentschaft des russischen Fußball-Verbandes ruhen zu lassen, ist ein so durchsichtiges Manöver zur Beruhigung der Doping-Diskussion um das russische Nationalteam, dass man über ihre Plumpheit schon fast beleidigt sein muss. Unterstützt wird das mäßige Schauspiel durch Mutkos Koketterie um sein Amt als WM-Cheforganisator, das er so lange behalten wolle, wie der Präsident ihm vertraue. Sein alter Freund Wladimir Putin.

Das alles sollte man nicht vergessen, wenn in den nächsten Wochen und Monaten von einem „Einlenken“ des WM-Gastgebers in heiklen Fragen die Rede ist. Den Punkt, an dem Sport sich einmischt in Politik, hat es in Russland nie gegeben. Beides war immer identisch.

Niedlich war übrigens die Reaktion des Fußball-Weltverbandes auf Mutkos Scheinamtsverzicht. Er hat artig gratuliert.