Hajo Seppelt muss sich Sorgen machen, dass er in Russland festgenommen wird. Das ist in der Tat ein ungeheuerlicher Vorgang. Denn der ARD-Journalist Seppelt hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Arbeit gemacht. Er hat berichtet. Dass es sich dabei um Doping handelte, was staatlichen Stellen in Russland nicht gefallen hat, tut nichts zur Sache. Dass er deswegen Angst haben muss und deswegen nicht nach Russland zur Fußball-WM reist, um dort seiner Arbeit nachzugehen, ist ein Skandal.

Nun wissen wir nicht, ob es zu einer Festnahme Seppelts in Russland gekommen wäre. Deutsche Sicherheitsbehörden wollen das aber nicht ausschließen, und man müsste ein Verschwörungstheoretiker sein, um zu glauben, dass Gefährdungsanalysen, wie sie für Seppelt vorliegen, Hirngespinste seien. Auszuschließen ist nichts mehr im System Putin. Das Land liegt auf der Pressefreiheitsskala von „Reporter ohne Grenzen“ auf Platz 148 von 180 Staaten. Es ist also belegt: Die freie Meinungsäußerung gehört in Russland auf die Liste der bedrohten Arten.

Fall bringt Bundesregierung in Bedrängnis

Der Fall Seppelt bringt die Bundesregierung in Bedrängnis. Ihre Mitglieder werden sich fragen müssen, wie sie es mit der Verteidigung der Pressefreiheit – und um nicht weniger geht es – halten und wie mit Reisen nach Russland, um die deutsche Mannschaft dort kraft Anwesenheit zu unterstützen. Das ist ein Dilemma, schon klar. Und das Problem wird größer, je weiter die deutsche Mannschaft in dem Turnier kommt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Doch sollte sie in vier Wochen im Finale stehen, dann sollte auch die Kanzlerin dabei sein. Ein Boykott ist nicht zielführend. Aber wenn Angela Merkel fahren sollte, dann sollte sie sich demonstrativ mit jenen Männern und Frauen treffen, denen die russischen Behörden im wahrsten Wortsinn den Mund verbieten.