Berlin -Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, ist am Samstag aufgewacht und hat dann mal wieder ein paar Tweets geschrieben. „Die Meinung dieses so genannten Richters (…) ist lächerlich und wird aufgehoben“, notierte er unter anderem. Trump bezog sich auf die jüngste Entscheidung eines Richters im US-Bundesstaat Washington, der sein umstrittenes Einreiseverbot für Bewohner bestimmter muslimischer Staaten kassiert hatte. Der Tweet zeigt abermals, dass es in den USA um eine entscheidende Auseinandersetzung geht. Es geht um die Rettung der Demokratie.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Zwar ist die einstweilige Verfügung des Richters – das Urteil in der Hauptsache steht noch aus – ein Zeichen der Hoffnung. Noch ist Amerika keineswegs verloren. Allerdings demonstriert Trumps Tweet seine Entschlossenheit, aus den USA ein anderes Land zu machen. Er untergräbt die Pressefreiheit, wo es nur geht. Er zieht das Wahlergebnis in Zweifel. Er regiert mit Dekreten und versucht so, den Kongress zu umgehen. Und schließlich lässt Trump wissen, was er von der Unabhängigkeit der Justiz hält: nichts.

Trump muss das Urteil respektieren

Das belegt sein Tweet, in dem gleich vier Abwertungen verborgen sind. So handelt es sich nicht um eine „Meinung“, sondern ein Urteil. Es geht auch nicht um einen „so genannten Richter“, sondern um einen Richter, den sein keineswegs linker Vorvorgänger George W. Bush eingesetzt hatte. Schließlich kann ein Politiker ein Urteil zwar falsch finden, aber keinesfalls „lächerlich“. Und: Er muss es respektieren. Ob Urteile aufgehoben werden, darüber wiederum befindet nicht die Exekutive – es sei denn, in Diktaturen. Da aber werden solche Urteile gar nicht mehr gefällt.

After being forced to apologize for its bad and inaccurate coverage of me after winning the election, the FAKE NEWS @nytimes is still lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Es ist ein Irrtum, zu glauben, das alles ginge uns nichts an und Einmischung sei verboten. Im Gegenteil, was in den USA geschieht, strahlt auf Europa aus – und es soll auf Europa ausstrahlen. Einmischung im Sinn klarer Meinungsäußerungen ist dringend erforderlich. Je eher und je klarer, desto besser. Man wird Donald Trump jedenfalls nicht mit Appeasement beikommen, wie die britische Premierministerin Theresa May oder Teile der Union meinen. Gefragt ist das standhafte Beharren auf demokratischen Prinzipien diesseits wie jenseits des Atlantiks. Um der Freiheit willen.

