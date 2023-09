Berlin -Sie bleibt dabei: Wir schaffen das! Kein Zweifel. Kein Wackeln. Keine Reue. Angela Merkel steht zum umstrittensten Satz ihrer Amtszeit. Aber die Kanzlerin erinnert auch daran, dass sie nicht behauptet hat, der Umgang mit dem ungeahnten Zustrom von Flüchtlingen werde eine einfache Angelegenheit.

Und dann trägt sie in trockener Sachbearbeiter-Manier einen in neun Absätze gegliederten Maßnahmenkatalog vor, was nach den jüngsten Anschlägen zu tun, was erst zu prüfen sei. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ein großer Teil davon nicht oder nicht allein der Zuständigkeit der Bundesregierung unterliegt.

In der Krise erst recht

Merkel bleibt Merkel. Auch in der Krise. In der Krise erst recht. Aufgewühlte, aufwühlende Worte, weil nach dem hausgemachten gottlosen Terror von links und rechts nun islamistische Gewalt ihre ersten Opfer in Deutschland gefunden hat? Nicht ihr Ding!

Die Rhetorik der protestantischen Pfarrerstochter bleibt so schmucklos wie der Gebetsraum einer reformierten Kirche. Das höchste Maß an Dramatik, zu dem die Bundeskanzlerin sich bequemt: Sie zieht ihre traditionelle Sommerpressekonferenz um einen Monat vor.

Unverschämte Wurstigkeit?

Stellt dieses halsstarrige Bemühen um „Business as usual“ eine unverschämte Wurstigkeit dar? Oder mangelt es der Technokratin im Kanzleramt an Einfühlungsvermögen in die Sorgen, die Ängste ihrer Mitbürger? Warum ist die deutsche Regierungschefin, anders als ihr französischer Kollege François Hollande, nicht gleich am Ort eines traurigen Geschehen? Warum wartet sie mit ersten Worten länger als der amerikanische Präsident?

Bundeskanzlerin Angela Merkel rückt nicht ihrer sachlichen Linie ab. REUTERS

Erstens mag Merkel sich ihr Tun und dessen Timing von niemandem diktieren lassen. Von Horst Seehofer nicht und erst recht nicht von den Medien. Zweitens will sie Ruhepunkt sein im (medial befeuerten) Getümmel der öffentlichen Aufregung, die heute hier- und morgen dorthin schwankt. Eine Instanz, die vor dem Reden denkt, die vor dem Handeln dessen Möglichkeiten mit andern Verantwortlichen abwägt (und das Twittern sein lässt).

Demonstrativ besonnen

Eben diese für ihre Kritiker aufreizende Art von demonstrativer Besonnenheit ist es, die sie (mit unmerkelschem Pathos formuliert) für ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit hält – als wichtigste Politikerin eines der politisch wie wirtschaftlich wichtigsten Länder der Welt.

Das Aufkommen von Gegenwind quittiert sie auch dann gelassen, wenn er zu einem so gewaltigen Sturm wie gerade aufbraust.

Solides Gottvertrauen

Die Methode Merkel könnte an ihre Grenzen stoßen – ausgerechnet jetzt. AFP

Dabei hilft ihr eine Mischung aus professionellem Selbstbewusstsein, das sie in mehr als zehn Jahren an der Macht erworben hat, und solidem Gottvertrauen. In dieser Unbeirrbarkeit ähnelt Merkel übrigens einem hanseatischen Landsmann, der normalerweise nicht als Referenzperson für die aktuelle Kanzlerin herangezogen wird: Helmut Schmidt. Aber dessen Redekunst übertraf die ihre ja auch um Längen.

Wie Schmidt gegen alle Widerstände an der Nachrüstung der Nato mit amerikanischen Atomraketen mittlerer Reichweite festhielt, hält Angela Merkel nun Kurs in der Flüchtlingspolitik. Die Menschen, die in Afrika und anderswo aus Not und Angst ihre Heimat verlassen, verschwinden in ihrer Perspektive nicht hinter ungarischen Grenzbefestigungen. Auch bayerische Rhetorik hilft nicht gegen den Terror von IS und Assad in Syrien. Wenn Europa in dieser Lage keine gemeinsame Politik findet, so ihre Sicht, hat es ein Problem.

Das größte Problem aber hat die Kanzlerin. Denn ihr wird seit nun bald einem Jahr unterstellt, sie habe eine Bewegung ausgelöst. Dabei hat sie mit ihrem berühmten Satz bloß ihre Ohnmacht eingestanden (was Helmut Schmidt sicher nicht getan hätte). So wurden die Menschen, die nach Deutschland kommen „ihre“ Flüchtlinge. Nun sind die Täter von heute „ihre“ Terroristen. Jedenfalls in den Augen ihrer Gegner.

Die Menschen erreichen

Angela Merkel kann diesen Eindruck nicht abschütteln. Sie kann ihn nur relativieren. Deshalb hat sie einen neuen Satz geprägt: „Die Täter verhöhnen das Land, das sie aufgenommen hat.“ Sie hätte auch sagen können: Sie verhöhnen mich. In ihrem Neun-Punkte-Programm sind sicher die meisten der Maßnahmen zu finden, mit denen dieses Land der Herausforderung begegnen kann. Polizeilich. Technokratisch.

Aber wird das ausreichen, um einer verunsicherten Bevölkerung das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln? Selten war unaufgeregtes Regierungshandeln nötiger als in dieser aufgeregten Zeit. Aber ausgerechnet jetzt könnte Merkels Methode an ihre Grenzen geraten – wenn sie die Menschen nicht mehr erreicht, die nicht ohne Grund so aufgeregt sind.

