Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erstmals seit langem öffentlich zum Ausstieg aus der Förderung von Braunkohle bekannt. Sie ist politisch-taktisch viel zu gewieft, als dass sie diese Ankündigung mit einem konkreten Datum, mit einer Jahreszahl verbunden hätte. Sie bleibt wie üblich wolkig, spricht darüber, dass zunächst in den Braunkohlregionen die Frage diskutiert werden müsse, wie der Strukturwandel angepackt, wie Arbeitsplätze in anderen Branchen aufgebaut werden können. Und dann, ja dann, könne man auch den Ausstieg ins Auge fassen.

Keine konkrete Jahreszahl

Damit bietet sie einerseits wenig Angriffsfläche. Weniger jedenfalls als Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die Ende 2015 einen Papier vorlegte, dass einen Ausstieg aus dem fossilen Energieträger in 20 bis 25 Jahren vorsah, von damals an gerechnet also etwa 2035 bis 2040. Hendricks Vorstoß versandete damals. Die Kanzlerin schaltete sich damals nicht in die Debatte ein.

Merkel ergreift die Initiative

Jetzt stößt sie diese selbst neu an. Die Botschaft soll beruhigen und zum Aufbruch mahnen zugleich: Es gibt keine Eile, aber wir sollten uns mit Thema befassen, bevor uns die Zeit davon läuft. Was passiert, wenn politische Entscheider und Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu lange mit einer zukunftsorientierten Planung von Strukturwandel warten, kann mancherorts im Ruhrgebiet beobachtet werden. Die Zustände dort – hohe Arbeitslosigkeit, abnehmende Einwohnerzahlen in vielen Städten, verschuldete Kommunen, schlechte Infrastruktur – kann sich niemand wünschen.