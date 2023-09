Mark Zuckerberg hat sein Schweigen gebrochen. Er hat um Verzeihung gebeten und Besserung versprochen. Er hat damit das Unvermeidliche getan. Angesichts wütender Politiker und übelgelaunter Investoren blieb ihm kaum noch eine Wahl. Auch einer der mächtigsten Unternehmer der Welt muss sich irgendwann seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellen, besonders, wenn er beansprucht, diese Gesellschaft maßgeblich zu gestalten.

Diesen Anspruch hat Zuckerberg vor gut einem Jahr unterstrichen, als er in Reaktion auf die US-Präsidentschaftswahl, den Brexit und die sprießende Fremdenfeindlichkeit ins Grübeln geriet, ob sein Netzwerk eigentlich mehr Gutes als Böses schafft. In einem Manifest trug er vor, wie er Facebook umzubauen gedenkt, damit es eine offene und solidarische Gesellschaft fördert. Er signalisierte, erkannt zu haben, dass in seinem Netzwerk einiges schiefläuft.

Wer allerdings in den Monaten danach die Vertreter seiner Firma beobachtete, bekam bald den Eindruck, dass sie kein Interesse daran hatten, die Rolle von Facebook im US-Wahlkampf aufzuklären. Zuckerbergs oberste Mitarbeiterin, Sheryl Sandberg, jettete um den Globus und pries, zum Beispiel bei einem Auftritt in Köln, die schöne, heile Facebook-Welt.

Damit ist es vorbei. Seit bekannt wurde, dass die Daten von 50 Millionen Nutzern zweckentfremdet wurden, steht Facebook im Feuer. Zunächst versuchte sich das Unternehmen als Opfer darzustellen. Doch das ist es nicht. Der Vorfall zeugt vielmehr von jener Geringschätzung des Datenschutzes und der Privatsphäre, die Zuckerberg früher offen zur Schau gestellt hat.

Es passt, dass sich mit Cambridge Analytica eine Firma versündigte, die für Donald Trump arbeitete, einen Mann, der sein ganzes Leben lang schmutzige Geschäfte gemacht hat. Man habe die „inneren Dämonen“ der Menschen wecken wollen, heißt es aus dem Umfeld von Cambridge Analytica. So sprechen sie dort gern. Denn das angeblich Geheimnisvolle, Unheimliche schürt den Mythos der Firma, die für sich reklamiert, mit scheinbar magischen Methoden den US-Wahlkampf zu Trumps Gunsten entschieden zu haben.

Facebook missachtet den Geist des Datenschutzes - die Politik schaut zu

Facebook sammelt Daten. Facebook verkauft Daten. Und Facebook hält die Nutzer bei der Stange, damit diese noch mehr Daten abliefern und noch mehr Werbung konsumieren. Das ist die Facebook-Kultur. Und es hätte keinen Skandal gebraucht, um das zu erkennen. Der Datenschutz kennt vier Grundprinzipien: Es sollen so wenige Daten wie möglich erhoben werden. Die Betroffenen müssen wissen, welche Daten gesammelt werden und ihre Einwilligung erteilen. Und der Verwendungszweck muss klar sein. Es ist offensichtlich, dass Facebook diesen Geist des Datenschutzes missachtet. Und die Politik hat zugeschaut.

Wer jetzt argumentiert, die Nutzer seien freiwillig auf Facebook, macht es sich zu leicht. Das Netzwerk ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden. Geburtstagseinladungen und Nachrichten werden über das Netz verbreitet. Hilfegruppen und soziale Bewegungen organisieren sich auf Facebook, und schließlich kommunizieren dort auch Verwandte, Freunde und Bekannte.

Diese Realität muss die Politik zur Kenntnis nehmen. Aus ihr erwächst die Verantwortung, die Bürger nicht der Willkür eines Konzerns auszusetzen, der nach Belieben entscheidet, welche Fotos auf seiner Website zensiert werden und welche nicht; welche Daten gespeichert werden und welche nicht; welches soziale Handeln gefördert wird und welches nicht. Vielmehr muss gelten: Wer in Deutschland Geschäfte machen will, muss sich an deutsche Gesetze halten. Solange die Bundesregierung und das Parlament nur zuschauen, machen sie sich an jedem Skandal mitschuldig.