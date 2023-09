Es gibt Sätze, die Eltern nie sagen würden. Zum Beispiel die folgenden: „Hauptsache, mein Kind hat überhaupt einen Platz in einer Schule. Da ist die Qualität doch erst mal zweitrangig.“ Oder: „Wer will sich schon beschweren, dass in der Schule wenig läuft, wodurch die Kinder etwas lernen? Als berufstätige Eltern müssen wir doch schon froh darüber sein, wenigstens eine halbwegs verlässliche Betreuung zu haben.“



Sagen würden Eltern das auch über die Kita oder den Kindergarten nicht. Das Problem ist: Die realen Verhältnisse zwingen sie in vielen Fällen leider, so zu denken.



Denn die meisten politischen Verantwortlichen haben zwar mittlerweile verstanden, wie wichtig es ist, die Zahl der Betreuungsangebote für kleine Kinder auszubauen. Außerhalb von Sonntagsreden verdrängen sie aber höchst professionell, dass Quantität allein noch nicht ausreicht. Es geht entscheidend um Qualität: also darum, was Kinder aus der Zeit in den Einrichtungen mitnehmen.



Mehr Geld und Personal für eine bessere frühkindliche Bildung

Dabei geht es keinesfalls darum, Kindergärten in eine Art Schulcamp zu verwandeln, um Mädchen und Jungen frühzeitig auf Leistung zu trimmen. Wichtig ist vielmehr, dass frühzeitig Unterstützung angeboten werden kann, wenn es etwa Sprachdefizite gibt. Generell ist es bei allen Kindern eine kluge Herangehensweise, ihren Spieltrieb frühzeitig für entsprechende Lernangebote zu nutzen. Gerade kleineren Kindern macht genau das großen Spaß. Wohingegen es später, unterschiedlich stark ausgeprägt, immer wieder Phasen der Lernunwilligkeit gibt.

Für eine bessere frühkindliche Bildung werden mehr Geld und Personal benötigt. Aber das ist erst der Anfang. Darüber hinaus brauchen wir Antworten auf drängende Fragen: Wie müssen Erzieher künftig ausgebildet sein – und wie sieht eine faire Bezahlung für sie aus? Welche anderen Berufsgruppen werden noch für die frühkindliche Bildung benötigt? Sollte der Lehrer von der benachbarten Grundschule vielleicht stundenweise vorbeischauen?



Veränderungen in diesem Bereich erfordern allein schon wegen langer Ausbildungszeiten oft Jahre. Es ist also falsch zu glauben, die Fragen der Qualität könnten warten, solange es um den Ausbau der Kapazitäten geht. Die Zeit drängt.