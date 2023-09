Ein Teil der Arbeiter beim italienischen Autobauer Fiat ist empört. Denn der Club Juventus Turin, der wie Fiat der Agnelli-Dynastie gehört, zahlt alles zusammen wohl bis zu 400 Millionen Euro für den Star-Fußballer Cristiano Ronaldo, während die Fiat-Arbeiter seit Jahren keine Lohnerhöhung bekommen haben. Das Geld hätte lieber in die Belegschaft investiert werden sollen, schimpft die Gewerkschaft USB. So verständlich die Beschwerde ist, so schräg ist die dahinter stehende Rechnung.

Wenn es einen Zusammenhang zwischen der Ausgabe für Ronaldo und dem Gehalt der Fiat-Werker gibt, dann den: Agnelli kann sich den Fußballstar leisten gerade weil seine Autobauer so preiswert sind. Dauerhafter Lohnverzicht in den Fiat-Fabriken hat dazu beigetragen, dass sich nicht nur der operative Gewinn von Fiat-Chrysler in den letzten Jahren verdoppelt hat, sondern auch der Aktienkurs, was die Agnellis noch reicher und die Verpflichtung von Ronaldo zu einer finanziell handhabbaren Größe macht.

Eine Investition, die sich wohl auszahlen wird

Aus der Perspektive der Agnelli-Dynastie passen der Lohnverzicht der Fiat-Belegschaft und die Millionen für Ronaldo prima zusammen, auch weil der Portugiese für Juventus Turin eine Investition darstellt, die sich voraussichtlich für den Club auszahlen wird. Geht diese Kalkulation auf, dann werden es wiederum nicht die Arbeitnehmer bei Fiat sein, die die Rechnung bezahlen, sondern die Fans, die die Bilanzen von Juve vergolden.

Beide – die Juventus-Fans und die Fiat-Beschäftigten – können sich dann im Glanze ihres Clubs sonnen. Oder – unwahrscheinlich – sie laufen über zum Erzfeind SSC Neapel. Der ist nämlich ähnlich erfolgreich wie Juve, zahlt seinen Spielern aber durchschnittlich nur halb so viel wie Juventus.

