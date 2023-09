Alles nicht so schlimm bei der Deutschen Bank? Vergleichsweise gut ist das Frankfurter Institut im dritten Quartal davon gekommen und wartet zur Abwechslung einmal mit einer positiven Überraschung auf.

Mehr als eine Atempause sind die positiven Zahlen nicht

Der kleine Gewinn in einer Zeit voller Horrormeldungen für das Unternehmen ist erfreulich, weil er dem gefährlichen und potentiell existenzbedrohenden Vertrauensverlust entgegen wirkt. Aber mehr als eine Atempause verschafft er Vorstandschef John Cryan nicht.

Wieder zeigt sich, wie schwankungsanfällig Quartalsergebnisse sind. Dies gilt mehr noch als für andere Konzerne für die Deutsche Bank, die mitten im Umbruch steckt. Ein Trend lässt sich daher aus der Bilanz der vergangenen drei Monate nicht ablesen. Und schon gar nicht befreit sie Cryan von der Aufgabe, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Noch immer lastet die Vergangenheit schwer auf dem größten deutschen Geldhaus.

Wie teuer die Rechtsstreitigkeiten in den USA und Russland am Ende ausfallen werden, ist offen. Klar ist, dass die Deutsche Bank auf Entgegenkommen hoffen muss, weil sie sich die Milliardenrechnungen nicht mehr leisten kann. Die daraus resultierende Unsicherheit belastete schon in den vergangenen Wochen die Geschäfte. Kunden zogen Gelder ab, weil sie Zweifel haben, dass ihre Euro und Dollar bei der Deutschen Bank noch in guten Händen sind.

Das fehlende Vertrauen der Sparer kann den Todesstoß versetzen

Dieser Vertrauensverlust kann sich bei aller Freude über solide laufende Tagesgeschäfte leicht zur Bedrohung für die Frankfurter Gruppe entwickeln. Eine Bank ohne das Vertrauen der Sparer und Geschäftspartner ist ähnlich wacklig wie eine Bank ohne ausreichendes Kapital. Heikel wird es, wenn beides fehlt.

Cryan steht daher auch mitten in einem Wettlauf gegen die Zeit. Wenn er nicht bald nachhaltig bessere Resultate liefert, könnte die Deutsche Bank rasch in einen Abwärtsstrudel geraten. Einen Vorgeschmack darauf lieferten die Turbulenzen der vergangenen Wochen mit negativen Melden, noch schlimmeren Gerüchten, einem Verfall des Aktienkurses und den entsprechenden Reaktionen der Kunden.

Die Erleichterung darüber, dass es weniger schlimm kam, sei Cryan gegönnt. Die aktuelle Geschäftsentwicklung aber fällt bestenfalls zwiespältig aus. Sie gibt Anlass zur Erleichterung ebenso wie zur Vorsicht.

