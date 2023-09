„Vor allem kleine Kinder können Werbung nicht vom Rest unterscheiden und sind ihr deshalb völlig schutzlos ausgesetzt“, sagte Wolfgang Ahrens vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) in Bremen, das an einer europäischen Langzeitstudie mit 10.000 Kindern aus acht Ländern beteiligt war.

„Ein Werbeverbot bringt keine Lösung“, hält Christoph Minhoff vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebenmittelkunde, einem Interessenverband der Lebensmittelwirtschaft, dagegen. Man könne Kinder „nicht unter einer schützenden Glocke“ aufwachsen lassen, bis sie 18 Jahre alt seien. „Sie sollten nicht von der Werbung ausgeschlossen werden, sondern sie müssen den Umgang mit ihr erlernen und Werbekompetenz entwickeln.“

Wer hat also Recht?

Halten wir zunächst mal fest, dass auch die Autoren der Langzeitstudie keinesfalls der Meinung sind, die Werbung sei an allem Schuld. Die Studie ist zwar nicht streng repräsentativ, aber hat alarmierende Ergebnisse. In Deutschland sind 16,5 Prozent der untersuchten Kinder übergewichtig, in Italien sogar 42 Prozent.



Die Ursachen sind vielfältig: von Bewegungsmangel bis hin zu ungesunder Ernährung. Und: Für Kinder, deren Familien von Armut betroffen sind, ist das Risiko deutlich größer, zu Europas dicksten Kindern zu gehören.

Der Kampf gegen die Fettleibigkeit von Kindern erfordert verschiedene Maßnahmen – sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch, was die Verantwortung der Eltern und des gesamten Umfelds angeht. Der Kampf gegen Kinderarmut, das Angebot von gutem Schulessen, aber auch Aufklärung über gute Ernährung im Unterricht – das sind die Dinge, die von Seiten des Staates essenziell sind.



Siebenjähriges Schulkind auf Personenwaage dpa

Zugleich ist der Einzelne gefordert, nach Möglichkeit ein gutes Vorbild zu sein. Denn Kinder orientieren sich in Sachen Ernährung und gesundes Leben stark an ihrem sozialen Umfeld.

Und was ist jetzt mit der Werbung?

In den Fällen, in denen sie erkennbar darauf zielt, schon kleine Kinder zum Konsum von Süßkram, Zuckergetränken und Knabberartikeln zu animieren, ist sie ein Problem. Und zwar eines, das sich durch freiwillige Vereinbarungen nicht zuverlässig lösen lässt, sondern das verbindliche Regeln erfordert.



Denn: Es stimmt zwar, dass Kinder auch lernen müssen, mit den Verlockungen der Werbung zurechtzukommen – aber das heißt nicht, dass sie keines Schutzes bedürften. Sie müssen von ihrer Entwicklung her in der Lage sein, die Mechanismen der Werbung zu begreifen, damit sie eine Chance haben, ihr zu widerstehen.



Gesundheit geht vor Gewinninteressen

Erlernen müssen junge Menschen vieles irgendwann, beispielsweise auch den Umgang mit Alkohol. Trotzdem käme niemand auf die Idee, sie müssten diese Erfahrungen schon mit sechs oder sieben Jahren machen.



Auch bei der Lebensmittelwerbung sollte das Prinzip Verantwortung gelten. Gewinninteressen der Lebensmittelindustrie sind keinesfalls unwichtig. Aber die Gesundheit der Kinder ist wichtiger.