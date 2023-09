Seit elf Jahren sitzt Angela Merkel im Kanzleramt. Siebter Stock links, Blick auf den Reichstag und in den Tiergarten. Immer mittwochs Kabinett, öfter Mal roter Teppich, Telefonate mit Präsidenten, Krisengipfel und alle paar Tage Gemaule von der CSU. Es soll so weitergehen. Merkel will bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst noch einmal antreten. An diesem Dienstag wird der CDU-Parteitag ihre Kandidatur bestätigen, indem er sie erneut als Parteivorsitzende wählt.

Sie habe viel darüber nachgedacht, ob sie es noch einmal machen soll, hat Merkel gesagt. Es handele sich ja um eine Entscheidung, die „alles andere als trivial“ sei. Wahrscheinlich spielte auch diese Frage eine Rolle: Wie kommt ein Kanzler eigentlich wieder raus aus seinem Amt? Wie gelingt es, nicht als „halbtotes Wrack“ die Politik zu verlassen – was Merkel zu Beginn ihrer politischen Karriere als Ziel gesetzt hat? Und weil die Antwort darauf so schwierig ist, hat das Nachdenken womöglich so lange gedauert.

In Deutschland vollzogen sich Kanzlerwechsel nie ganz freiwillig. Helmut Kohl und Gerhard Schröder wurden abgewählt. Helmut Schmidt, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger verloren den Koalitionspartner – in allen Fällen war es die FDP. Willy Brandt trat wegen einer Spionage-Affäre zurück. Konrad Adenauer ging nur bedingt aus freien Stücken – hinter ihm drängten ein untreu gewordener Koalitionspartner und eine genervte Partei.

Sie musste und konnte nie aufhören

Merkel, so hieß es lange, könnte die erste sein, die von sich aus die Kurve kriegt. Sie hat Erfahrung damit, die Erste zu sein: die erste Frau, die erste Ostdeutsche, die erste Naturwissenschaftlerin im obersten deutschen Regierungsamt. Nun macht sie doch erst einmal weiter. Sie musste nicht aufhören. Und eigentlich konnte sie auch nicht.

Sie musste nicht, weil Deutschland keine Amtszeitbegrenzungen kennt, anders als etwa in den USA, wo ein Präsident nach zwei Wahlperioden nicht erneut antreten kann. Und sie konnte nicht, weil sie national wie international gedrängt wurde, die Konstante in unruhigen Zeiten zu sein: nach Brexit, nach der Wahl Trumps und vor dem Hintergrund der Macht Putins und drohenden Bürgerkriegen. Der dringliche Wunsch von außen und aus der Partei kennzeichnet den Unterschied zur Situation der Spätphase der Kanzlerschaft Helmut Kohls, die die CDU zuletzt mehr ertrug als trug.

Hätte Merkel trotzdem aufhören können? Niemand sei alternativlos, hatte sie nach ihrer Ankündigung geantwortet. Sie begründete ihre Entscheidung mit ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten – und damit, dass sie noch neugierig, ideenreich und gesund genug für das Amt sei. Zumindest die Erfahrung und Fähigkeiten werden nicht nachlassen. So gesehen dürfte es Merkel schwerfallen, aus der ewigen Kanzlerspirale herauszukommen. Auch der Amtsbonus bleibt.

Merkel will weitere vier Jahre bleiben

Amtierende Kanzler vor der Wahl aus dem Spiel zu nehmen, ist unüblich und mehr als ungeschickt. Hätte die CDU einen anderen Kandidaten, käme der AfD zwar ihr Feindbild abhanden, und auch einige innerparteiliche Gegner würden frohlocken. In der Mehrheit aber sind die nicht, und die CDU verlöre mehr als sie gewinnen kann: Die Kanzlerin bindet nach wie vor Wähler über Parteigrenzen hinweg. Ähnliches würde etwa ein Kanzlerkandidat Wolfgang Schäuble nicht erreichen. Und eine Übergabe mitten in der Wahlperiode? Merkel hat angekündigt, für volle vier Jahre anzutreten.

Die zurückliegenden Amtszeiten waren immer von Mega-Krisen begleitet, die einen Rücktritt wie eine Flucht hätten aussehen lassen: Ukraine-Konflikt, Griechenland, Flüchtlinge. Da den richtigen Zeitpunkt für einen Ausstieg zu finden, ist schwer.

Und ein Wechsel an der Regierungsspitze ist nicht so einfach wie eine Kabinettsumbildung. Der Koalitionspartner, der mal eben einen Kanzlertausch hinnimmt, statt darauf zu setzen, durch eine Neuwahl selbst Chancen aufs Kanzleramt zu bekommen, muss erst noch gefunden werden.

Es ist klar: Der einfachste Ausstieg für Merkel wäre eine Niederlage bei der Bundestagswahl.

Die zweite Variante: Die CDU gewinnt die Wahl, verliert aber deutlich an Zustimmung. Merkel könnte sich dann zurückziehen, die Schuld für verlorene Prozente auf sich nehmen. Die CDU müsste nicht mit einem Neuling in die Wahl gehen, hätte danach aber einen Neuanfang. Unwahrscheinlich ist dies nicht. Merkel hat auch gesagt, sie wolle kandidieren, weil sie noch viele Ideen habe. Dies könnte eine davon sein.