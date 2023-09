Die hohe Kunst, ein Buch populär zu machen, möchte jeder Verlag beherrschen. Manchmal aber reicht es auch, sich auf das Glück zu verlassen. Nicht auf das Glück des Tüchtigen, sondern auf das Glück der Torheit.

„Finis Germania“ als antisemitisch kritisiert

Der Titel „Finis Germania“ des verstorbenen Historikers Rolf Peter Sieferle wird von seriösen Wissenschaftlern als antisemitisch kritisiert. Doch erst als sich das Buch auf der „Bestenliste Sachbuch“ wiederfand, gab es den ersten Interesse weckenden Aufschrei. Der NDR sah sich genötigt, seine Mitarbeit in der Jury aufzukündigen, die ein Werk mit „rechtslastigen Ideen“ fördere.

„Spiegel“-Redakteur sorgte für Publizität

Ausgerechnet ein „Spiegel“-Redakteur hatte den Titel auf die „Bestenliste“ gehievt – was den zweiten Aufschrei provozierte. Die „Spiegel“-Chefredaktion war empört und distanzierte sich von ihrem Mitarbeiter.

Durch diesen Wirbel gelangte „Finis Germania“ von der „Bestenliste“ auf die Bestsellerliste. Was dem „Spiegel“ auch nicht passte, in dessen Namen diese Liste erscheint. Kurzerhand strich er nun den Titel aus der Erhebung: „Die Chefredaktion tut dies nur in absoluten Ausnahmefällen“, heißt es dazu. Aber sie halte das Buch für klar antisemitisch und möchte die Verbreitung nicht unterstützen.

Öl aufs Feuer der Verschwörungstheoretiker

Souverän ist anders! Wenn dieses Buch so bösartig ist wie behauptet, dann hätte es erst gar nicht in die Bestseller-Wertung aufgenommen werden dürfen. Und es jetzt, da der Hype um den Titel abklingt, von der Liste zu nehmen, ist kontraproduktiv. Zudem handelt es sich um eine Nacht-und-Nebel-Aktion, die Öl fürs Feuer aller Verschwörungstheoretiker ist. Nur den Verkaufszahlen des Buches wird es nicht schaden.