Berlin -Am vorigen Freitag beim Weltkriegsgedenken mit Macron, am Mittwoch zur Begrüßung der Regierungschefs aus aller Welt, die in Bonn das Klima retten wollen, und vorher, am Montag und Dienstag, zum pikanten Antrittsbesuch im aufgewühlten Sachsen: Seit Frank-Walter Steinmeier vor acht Monaten Bundespräsident wurde, erhielt er lange nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie derzeit.

Dabei waren die Stimmen nie verstummt, die ihn für eine Fehlbesetzung hielten; zuletzt war oft das Einzige, was den Medien zum neuen Staatsoberhaupt einfiel, dass er kaum auffiel.

Amt durch Köhler und Wulff ramponiert

Doch seine Zurückhaltung vor der Bundestagswahl hatte guten Grund, und nun – im Lichte ihres Ergebnisses – steckt Steinmeier mitten in den Fragen, die seine Präsidentschaft definieren könnten. Die Sachsen-Visite wird dafür ein erster Prüfstein sein.

Historisch wurden Männer zu großen Bundespräsidenten, die in speziellen Situationen ihre ganz eigenen Stärken einbringen konnten: Heuss nach dem Krieg, Heinemann nach den 68er-Umbrüchen, Weizsäcker am Ende des Kalten Krieges.

Zuletzt schien die Bundesrepublik der Ära allerdings zu entwachsen, in der sie solche repräsentativen Mahner brauchte. Nach den Rücktritten von Horst Köhler und Christian Wulff war das Amt ramponiert – was wiederum die Stunde war, in der ein Joachim Gauck alles mitbrachte, um es zu heilen.

Steinmeiers Hauptaufgabe liegt in Deutschland

Als Steinmeier übernahm, ahnte er zwar, dass sein Thema die „neue Faszination des Autoritären“ wird, die in die westlichen Demokratien eingedrungen ist. In seinen ersten Reden fanden sich kluge Sätze zur Bestandsaufnahme dieses beunruhigenden Phänomens. Doch steckte er noch so tief im Denken des Außenministers, dass er der Versuchung erlag, sich auch als Bundespräsident international nützlich zu machen, etwa in Israel und Russland. Das war aller Ehren wert. Wenn für sein Amt allerdings die Sinnfrage im Raum steht, muss die Antwort auch für Steinmeier in Deutschland liegen.

Er selbst hat es nach der Wahl ja schon gesagt: Nicht nur die Welt ist aus den Fugen. Auch wir leben in einem Land, „durch das sich unübersehbar kleine und große Risse ziehen“. Er sprach von „Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung oder Wut“, hinter denen „tiefes Misstrauen geschürt wird, gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten“.

Jedoch: Dass zuvor Joachim Gauck ähnliche Töne angeschlagen hatte, dass er zur Flüchtlingsfrage wie zur Deutschen Einheit mehrere heilende, versöhnliche, ausgleichende Reden gehalten hatte, müsste eigentlich alle Illusionen von der „Macht des Wortes“ zerstört haben. Denn der Wahlkampf verlief dennoch, wie verlief, mit einem Ergebnis, das Steinmeier nun zu Recht als Herausforderung für die deutsche Demokratie beschreibt: Das Land ist gespalten, Rechtspopulismus wieder salonfähig, den Volksparteien und Massenmedien laufen die Leute weg.

Richtige Fragen gestellt

Mit Sachsen bereist Steinmeier nun ein Land, in dem die AfD gerade stärkste Kraft geworden und das Vertrauen in die Bundespolitik auf Tiefststand ist. Seine Antrittsbesuche will er nutzen, um mit Bürgern über die Demokratie zu sprechen. Gut und schön. Aber glaubt wirklich jemand, es fehlt an warmen Worten und offenen Ohren? Besprochen sind die Zustände genug. Nun muss es darum gehen, die Ursachen anzugehen.

Steinmeier hatte ja Recht, als er – bevor sie beide Präsident wurden – Donald Trump einen Hassprediger nannte. Wer sich aber um die Demokratie sorgt, muss klären, warum so viele Wähler dafür anfällig waren.

Es stimmt, wenn Steinmeier sagt, „die Europäische Union ist die beste Idee, die wir je hatten“. Wer die EU aber in Zeiten von Brexit und Nationalismus retten will, muss dafür sorgen, dass das auch die Bürger spüren.

Steinmeier hat die richtigen Fragen längst gestellt: Woher kommt die Wut? Welche Enttäuschungen machen sich die Populisten zunutze? Warum nimmt der Wohlstand zu, aber auch die Ungleichheit? Vor allem: Wie viel Ungleichheit verträgt die Demokratie?

Steinmeier muss Druck auf Gewählte ausüben

Nun muss er die Antworten einfordern. Der Adressat dafür ist aber nicht der Bürger – weder der engagierte, noch der besorgte. Vielmehr muss der Bundespräsident jene ansprechen, die die Voraussetzungen für Frust und Vertrauensverlust schufen und schaffen.

Demokratie als Selbstzweck, das überzeugt eben viele Bürger nicht mehr, wenn die Politik nicht gegen Steuerparadiese vorgeht und die fünf reichsten Deutschen so viel besitzen wie 40 Prozent der Bevölkerung. Angesichts bröckelnder Schulen, gestresster Eltern, Pflegenotstand, überforderter Polizei… Ein Bundespräsident, der Mut zur Demokratie machen will, muss auch Druck auf die Gewählten ausüben – besonders, falls es mit Jamaika zu einer Regierung der Besserverdienenden kommt.

Kann sein, dass Steinmeier dafür nach seiner Karriere als Berufspolitiker der Falsche ist. Andererseits soll er ja kein Trump sein, der den „Sumpf“ der etablierten Politik trockenlegen will. Er spräche als einer, der aus eigenen Fehler gelernt hat. So könnte er doch der Bundespräsident werden, den das Land jetzt braucht.

