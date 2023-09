Frankfurt -Jetzt ist es passiert. Tesla-Chef Elon Musk hat sein Model 3 präsentiert. Ein Elektroauto, das umgerechnet in Euro etwas mehr als 30000 Euro kostet und eine Reichweite von fast 350 Kilometer hat.

Es ist ein sportliches Mittelklasse-Modell, das gegen den 3er von BMW und den Audi A4 antritt, die zu vergleichbaren Preisen zu haben sind, allerdings mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sind. Die Reichweite wird beim Model 3 im Vergleich zu den E-Autos, die bisher auf dem Markt sind, mehr als verdoppelt.

Tesla gleicht den größten Nachteil aus

Damit ist beim neuen Tesla der größte Nachteil der Stromer aus der Welt geschafft. Das bedeutet: Das Model 3 ist ein ernsthafter Rivale für den 3er und den A4. Und der Tesla hat den Vorteil, dass er mit dem Image des umweltfreundlichen Avantgardisten daher kommt. Das ist ein Auto für Leute für Multiplikatoren, für Leute, die zeigen wollen, dass sie ganz vorne dabei sind.

Kommt nichts dazwischen, wird das Model 3 ein Selbstläufer, der den erfolgsverwöhnten deutschen Autobauern in der noblen Mittelklasse Marktanteile wegnimmt. Noch viel schlimmer ist der Imageverlust. Wer mit „Vorsprung durch Technik“ wirbt, wird vom Newcomer Musk vorgeführt. Viel zu lange haben die Etablierten an ihren bewährten Geschäftsmodellen festgehalten, die durch Verbrennungsmotoren geprägt sind.

Die Mittelklasse-Stromer werden kommen

Gut, dass Musk jetzt die Branche aufmischt: Denn die Demütigung wird Entwickler und Manager in München, Ingolstadt und Stuttgart antreiben, das Versäumte nachzuholen. Wetten dass, auf der nächsten IAA im Spätsommer 2017 schicke Mittelklasse-Stromer aus Deutschland gezeigt werden? Genau diese Autos brauchen wir. Sie sind die Zukunft der individuellen Mobilität, da sie für sauberere Luft vor allem in stark belasteten Städten sorgen können. Dieser Effekt wird sich steigern, wenn die Batterien der Fahrzeuge in Zukunft mit Strom aus erneuerbaren Quellen geladen werden.