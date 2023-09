Berlin -Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland heftig über die Frage gestritten wurde, ob Überstunden von Arbeitnehmern grundsätzlich eine gute oder eine schlechte Sache seien. Vor einigen Jahren war das, als hierzulande die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt noch darniederlagen.

Die Arbeitgeber argumentierten damals, dass Betriebe Überstunden als Flexibilitätspuffer benötigen, um Auftragsspitzen zu bewältigen. Die Gewerkschaften hielten dem entgegen, dass man stattdessen auch neue Leute einstellen und so die Zahl der Jobsuchenden massiv reduzieren könne.

Grundlegender Wandel auf dem Arbeitsmarkt

Seitdem hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt grundlegend gewandelt: Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr. Am Dienstag berichteten Forscher der Bundesagentur für Arbeit, dass die Zahl der Überstunden im vergangenen Jahr erneut gestiegen sei: Jeder Beschäftigte leistete demnach im Schnitt 20,9 Stunden bezahlte Mehrarbeit, das waren 1,2 Stunden mehr als im Jahr zuvor.

Ausdruck von Flexibilität oder Ausdruck eines Missstandes

Das Erregungspotenzial solcher Meldungen ist heute ziemlich gering. Und das ist gut so. Ob Überstunden ein Ausdruck von Flexibilität oder ein Ausdruck eines Missstandes sind, hängt sehr vom Einzelfall ab. Es gibt Betriebe, die gern mehr Leute einstellen würden – wenn sie nur welche auf dem leergefegten Arbeitsmarkt fänden. Und es gibt Firmen, die alles aus ihren Belegschaften herausquetschen. Für grundsätzliche, politisch aufgeladene Auseinandersetzungen eignet sich das Thema Überstunden nicht.

