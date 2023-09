Volker Beck wurde Anfang März mit Drogen erwischt und trat von allen Ämtern zurück.

Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt.

So soll es sein: Der Grünen-Politiker Volker Beck hat einen - nicht sehr gravierenden - Fehler gemacht, ist dafür bestraft worden und setzt nun seine politische Karriere fort. Das wäre keine Nachricht, widerspräche sie nicht der Stimmung der Unversöhnlichkeit, die in der Bundesrepublik ein Comeback gestrauchelter Politiker in der Regel verhindert. Beck hat zu seiner Rehabilitierung durch sein Verhalten einen entscheidenden Beitrag geleistet.

Er hatte, nachdem er im März dieses Jahres mit 0,6 Gramm einer „betäubungsmittelsuspekten Substanz“, angeblich Crystal Meth, erwischt worden war, sofort seine Ämter als innen- und religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion und als Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe niedergelegt. Das war kein offizielles Schuldeingeständnis, aber er bewies damit überzeugend seine Unrechtseinsicht. Wenig später hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage von 7000 Euro eingestellt.

Chance auf Rehabilitierung

Jetzt kehrt er zurück, aus guten Gründen nicht als innenpolitischer Sprecher, im Übrigen aber in seine alten Funktionen. Das ist eine gute Nachricht sowohl für Beck als auch für die Republik. Sie bekommt nicht nur einen der begabtesten und engagiertesten Politiker zurück, der sich wie wenige für die Rechte der Minderheiten einsetzt.

Sein Comeback ist der Beweis, dass auch in der Politik Verzeihen möglich ist und Rehabilitierung nicht nur ein Ziel des Strafgesetzgebers, sondern von Fall zu Fall sogar gesellschaftliche Praxis. Diese Erfahrung sollte die Republik sich häufiger gönnen.

