Köln -Eigentlich gibt es im Fußball nur zwei Zustände: Man hat den Ball – oder man hat ihn nicht. Das macht das Spiel zu einer simplen Angelegenheit – scheinbar. Tatsächlich aber ist der Fußball wahnsinnig kompliziert. Zum Beispiel im Vergleich zum Basketball: Da müssen sich nur fünf Akteure pro Mannschaft koordinieren, das Spielfeld ist klein – und man darf den Ball mit den Händen führen.

Wer den Ball kontrolliert, kontrolliert das Spiel, auch im Fußball. Doch zwischen Kontrolle und Sieg gibt es eine Lücke, in die bei der EM in Frankreich zuletzt die deutsche Elf gestürzt ist: Denn eigentlich will man den Ball ja loswerden, indem man ihn im gegnerischen Tor unterbringt.

Nun hat sich Joachim Löw für die nächsten Jahre vorgenommen, den Sinn des Spiels wieder mit mehr Nachdruck zu verfolgen. Man hat dem Bundestrainer in den vergangenen Jahren nachgesagt, er habe den Stil des Katalanen Pep Guardiola nachzuahmen versucht. Doch das stimmt nicht.

Deutsche Mannschaft spielte zielgerichtet

Denn selbst der erfolgreiche Fußball des FC Barcelona aus der Guardiola-Epoche war kein Guardiola-Fußball – sondern Messi-Fußball. Schließlich war es der Argentinier, der Ballbesitz in Tore übersetzte und aus Kontrolle Siege machte.

Was die Deutschen also zuletzt boten, war Messi-Fußball ohne Messi. Damit erreichten sie das EM-Halbfinale – wie ja auch Pep Guardiola mit der Münchner Version des Messi-Fußballs ohne Messi ständig das Halbfinale der Champions League erreichte. Mehr aber eben auch nicht.

Damit ist nun Schluss. Gegen Norwegen spielte die deutsche Elf zielgerichtet. Am Ende standen drei Treffer – und das gute Gefühl, dass es wieder etwas mehr um Tore geht als um Pässe und Ballbesitz.

