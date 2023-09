Angst. Überall Angst. Wer Mauern errichten, wer Fremde vertreiben, wer an die Stelle Europas den Nationalismus setzen möchte – sie alle tun es aus Angst. Wo immer Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) demonstrieren – sie tun es aus Angst. Auch von denen, die Häuser oder Menschen anzünden, heißt es, sie täten es aus Angst. Oder doch aus Furcht vor Überfremdung, vor der Überflutung des Arbeitsmarktes, vorm Kollabieren der Sozialsysteme, vor dem Explodieren sexueller Gewalt, vor der Kriminalität, vor Flüchtlingen, vor Frauenverachtung, autoritären Religionen und Charakteren usw.

Keine rein deutschen Ängste

German Angst? Nein überhaupt nicht. Diese Ängste gibt es in ganz Europa. Und in ganz Europa – nicht nur dort, wie ein Blick auf Donald Trump deutlich macht – gibt es die Angstmacher. Wir wissen, wie sehr Angst und Aggression zusammenhängen. Wir vergessen dabei oft, dass die Angst, die in Aggression umschlägt, Angst nicht abbaut, sondern verstärkt. Nicht nur beim Angegriffenen, sondern auch beim Aggressor. Je aggressiver er wird, desto wüster muss er die Bedrohung malen. Dieser Mechanismus wirkt in uns allen. Unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht und Bildung. Natürlich hängt, wie stark wir ihm ausgeliefert sind, sehr von unserer Lebenssituation und mehr noch von unserer Sicht auf sie ab.

Die Angst vor den Fremden wird bei mir zum Beispiel längst überrundet von der Angst vor denen, die diese Angst zu einem politischen Programm machen. Die Jugendlichen, die breitbeinig den Gehweg versperren, lassen mich sicherheitshalber die Straßenseite wechseln. Aber die, die propagieren, dass diese Jugendlichen erst einzusperren und dann abzuschieben sind, sind in meinen Augen das größere Übel.

Wir lesen ungern das Kleingedruckte. Da wird über Nebenwirkungen aufgeklärt. Ein Deutscher verfügt heute zum Beispiel über etwa 45 Quadratmeter Wohnraum pro Person. 1991 waren es noch 35.

Um 1920 gab der Durchschnittsbürger etwa die Hälfte seines Einkommens für die Miete aus. Heute sind es etwas über 30 Prozent, bei gewachsenem Wohnkomfort. Das sind Durchschnittszahlen, die kaum etwas aussagen über die akute Lage des Einzelnen. Aber sowie man sie vergleicht mit denen anderer Länder, begreift man, wie privilegiert wir leben. Die Angst ist nicht die Angst vor etwas, das kommt. Es ist eine vor etwas, das geht. Es ist die Angst, abzustürzen aus den Höhen der Konjunktur. Sie rührt aus dem Gefühl: So kann es doch nicht ewig weitergehen. Es kann tatsächlich nicht ewig so weitergehen. Wenn Deutschland seine Freiheit in Afghanistan verteidigen muss, darf es sich nicht wundern, wenn die Afghanen in Deutschland ihre Freiheit suchen.

Die deutsche Demokratie war in den vergangenen Jahrzehnten zu keinem Zeitpunkt von Ausländern bedroht. Keine einzige unserer Institutionen ist von ihnen zu Fall gebracht worden. Nicht von kriminellen Mafia-Banden, türkischen Schlägertrupps oder arabischen Rauschgifthändlern. Sie alle bedrohen unsere Wirtschaftskraft, unsere Sicherheit, aber sie tun das eher weniger als das Chefmanagement von VW, Deutscher Bank usw. Die sind bedrohlicher – nicht weil sie die schlechteren Menschen sind, sondern weil ihr Einfluss unvergleichlich viel größer ist.

Wir müssen uns zwischen Risiken entscheiden

Unsere Angst ist in erster Linie Furcht vor der Freiheit. Neue Situationen schaffen neue Probleme. Wir müssen uns zwischen diesem und jenem Risiko entscheiden. Wir müssen und wir können abwägen. Wer glaubt, Pufferstaaten zwischen sich und den Flüchtlingen errichten zu können, der tauscht das Problem Flüchtlinge gegen das der Pufferstaaten aus. Wer bereit ist, alles zu tun, um das Eindringen von Flüchtlingen zu verhindern, der wird nicht nur den Rechtsstaat aufgeben, sondern sich auch in die Abhängigkeit von Regierungen begeben, die ihre Bevölkerung als Geisel gegen uns einsetzen werden. Vor der Abwägung solcher Entscheidungen flieht man gerne zurück ins Gewohnte. Das gibt es aber nicht mehr. Also arbeitet man verängstigt an seiner Wiederherstellung. Vergebens. Auch die Flucht vor der Freiheit, die Flucht in die Vergangenheit, führt ins Unbekannte. Wer glaubt, er habe die Wahl zwischen Sicherheit und Freiheit, der hat seine Situation nicht verstanden.

„Project Fear“ nennen seine Gegner die Politik des britischen Premiers David Cameron, den Ausstieg aus der EU als Horrorszenario zu zeichnen. Sie halten ihm entgegen, der Verbleib in der EU sei noch mehr ein „Sprung ins Ungewisse“. Nichts anderes ist Freiheit.