Jetzt ist es also endlich raus: Dagur Sigurdsson gibt das Amt des Handball-Bundestrainers nach der WM Anfang 2017 auf, um fortan die japanische Auswahl auf die Olympischen Spiele 2020 im eigenen Land vorzubereiten. Das konnte nun wirklich niemanden mehr überraschen, die deutsche Sportöffentlichkeit wurde ja in den vergangenen Wochen – nicht zuletzt dank der bekannt geschickten Informationspolitik des DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning – mehr oder weniger behutsam darauf vorbereitet.



Sogar die Nachfolgefrage wurde zuletzt bereits so ausgiebig und geräuschvoll erörtert, dass es kaum noch jemanden wundern dürfte, wenn in Kürze der noch in Leipziger Klubdiensten stehende Branchen-Aufsteiger Christian Prokop als künftiger DHB-Chefcoach präsentiert wird.



Sigurdssons Weggang ist sicherlich ein herber Verlust. Der charismatische Isländer hat den imposanten Aufschwung des unter seinem Vorgänger Martin Heuberger noch notleidenden, zeitweilig dilettierenden und vor allem perspektivlos wirkenden deutsche Teams nachhaltig beeinflusst – bis hin zu einem EM-Titelgewinn und einer Olympiamedaille, die vor nicht allzu langer Zeit noch als völlig unerreichbar galten.

Dennoch gibt es jetzt keinen Grund zum Wehklagen. Es wird auch ohne Sigurdsson weiter und wahrscheinlich auch aufwärts gehen. Sollte die Entwicklung der DHB-Auswahl auf Gedeih und Verderb von einer einzigen Person abhängen, wäre die ganze Reform ja nichts wert gewesen. Und wenn Verband und Liga auch weiterhin zum Wohle des Nationalteams zusammenarbeiten und überwundene Zwistigkeiten nicht neu entstehen lassen, muss man sich um die Nationalmannschaft keine Sorgen machen. Aber auch nur dann.