Die Grünen sind gerade nicht so gut gelaunt. Das liegt an den schlechten Umfragewerten. Es liegt aber auch daran, dass diese einen sich selbst verstärkenden Charakter annehmen können. Denn die – entgegen der eigenen Wahrnehmung durchaus auch gern mal opportunistischen – Wähler haben es an sich, dass sie lieber bei den Siegern sind oder bei denen, die sie dafür halten. Verunsicherung wiederum ist das Letzte, was eine Partei gebrauchen kann.

Fest steht: Ausschlaggebend ist bei Wahlen noch weniger als sonst die Realität, sondern das, was für die Realität gehalten wird. Es geht nicht um objektive Bilanzen, sondern um subjektive Erwartungen, die sich überwiegend aus gelungener oder misslungener Kommunikation ergeben. All das ist mal mehr, mal weniger diffus.

Tatsächlich nähern sich die Grünen bedrohlich der Fünf-Prozent-Hürde. Das gilt für Berlin wie für Düsseldorf. Spätestens da hört der Spaß aus ihrer Sicht auf. 1990 wurde die Befürchtungen zur Wirklichkeit. Seinerzeit flog die Ökopartei aus dem Bundestag. Es ist keineswegs unmöglich, dass sich dies wiederholt. Im Bund blieb das jüngste Wahlergebnis von 8,4 Prozent hinter den Umfragen zurück. Und die schlechtesten Umfragen taxieren die Grünen derzeit bei 6 beziehungsweise 6,5 Prozent. Beruhigend wirkt das nicht.

Es stimmt schon: Umfragen sind heute so und morgen anders. Der Hype um die SPD und ihren Vorsitzenden Martin Schulz ebbt langsam ab. Das könnte den Grünen nutzen. Gleiches gilt für die Linke, der es ähnlich geht. Auch ist die Kritik an den grünen Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir ungerecht. Die Frische, an der es ihnen angeblich mangelt, an der mangelt es den Kandidaten der anderen Parteien dann ebenfalls. Sieht man von der AfD ab, sind alle Spitzenleute schon seit Jahrzehnten Teil des politischen Betriebs, Angela Merkel und Martin Schulz vorneweg. Sie zog direkt nach der Wende in die Bundespolitik ein, er ist so lange in SPD-Führungsgremien präsent wie niemand sonst in der Sozialdemokratie.

Eine Partei, die wie die Grünen in bundesweit elf sehr bunt gemischten Koalitionen sitzt, der mit dem Ausstieg aus der Atomenergie ein Kernthema abhandengekommen ist und die im Bund unbedingt regieren will, muss mit dem Vorwurf der Beliebigkeit freilich leben. Ja, sie hat ihn sich auch selbst zuzuschreiben.

Die Leiden des Spagats

Es ist schließlich kein Zufall, dass sie längst von links und rechts attackiert wird. Den einen sind die Grünen zu bürgerlich, den anderen sind sie nicht bürgerlich genug. Der Preis des Machtzuwachses jedenfalls ist Profilschwäche. Wer behauptet, er könne beides haben, der sagt nicht die Wahrheit. Ja, wer sich im dauernden Spagat übt, der bekommt Leistenbeschwerden.

Die Grüne Jugend hat deshalb schon recht: Nötig sind mehr Zuspitzung und das Signal, dass die Grünen in einer etwaigen Koalition nicht um jeden Preis zu haben wären. Ihre Spitzen müssten unmissverständlicher sagen, welche Forderungen für sie unabdingbar sind. Und sie können nicht heimlich auf eine Koalition mit der FDP ebenso schielen wie notgedrungen auf eine mit der Linken. Bei aller notwendigen Flexibilität, die in einem sich weiter auffächernden Parteiensystem unabdingbar ist: Da sollte sich die Führung schon mal entscheiden. CDU, SPD und FDP haben in den letzten Jahren in unterschiedlicher Weise erlebt und erlitten, welche Konsequenzen es hat, wenn eine Partei sich von ihren Ursprüngen allzu weit entfernt.

Mit einem Wort: Nötig ist, was Grüne gern für sich beanspruchen und was ihre moralische Fallhöhe beschreibt – Haltung. Ihnen wird Opportunismus weniger verziehen als anderen. So lassen sich bei einer erwartbar hohen Wahlbeteiligung wenigstens die Stammwähler halten. Und ohne die Stammwähler wird es am 24. September nicht gehen.