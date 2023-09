Anfang der 70er Jahre legte der „Club of Rome“ eine Studie vor. Sie trug den Titel „Grenzen des Wachstums“ und wurde zu einer Art Manifest der modernen Ökologie-Bewegung, aus der die Grünen hervorgingen. Mehr als 40Jahre später wollen die führenden Köpfe der Partei kurioserweise vor allem eines: wachsen.

Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt mahnte beim ersten Urwahlforum ihrer Partei in Hannover: „Wir sollten über uns selbst hinauswachsen“ – und meinte damit nicht zuletzt auch Wählerprozente. Parteichef Cem Özdemir konstatierte, es gehe „um starke Grüne“. Und Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck will „Wirklichkeit verändern“. Um das zu erreichen, „brauchen wir immer mehr als zehn Prozent“. Das müsse die Ansage sein.

Zweifel sind erlaubt. Jedenfalls stehen die Grünen derzeit vor einem Problem. Bevor sie andere überzeugen wollen, müssen sie sich zunächst selbst überzeugen. Genau das gelingt nicht. Die Grünen streiten über die Steuerpolitik. Die Partei-Linken wollen an der Steuerschraube drehen, die Realos würden das am liebsten lassen. Die Basis begehrt gegen Daimler-Chef Dieter Zetsche als Redner auf dem Parteitag in Münster auf. Özdemir unternimmt einen Vermittlungsversuch. Zetsches Auftritt sei eine Chance zu zeigen, dass die Debatte über die Zukunft der Automobilindustrie bei den Grünen geführt werde. Und Ex-Fraktionschef Trittin nennt die Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland im Syrien-Konflikt sowie nach Einrichtung einer Flugverbotszone für „unverantwortlich“. Göring-Eckardt und Özdemir hatten sie erhoben.

Und die Koalitionsfrage?

Während Co-Parteichefin Simone Peter Sympathien für die Kirchenfrau Margot Käßmann als Bundespräsidentin hatte erkennen lassen, signalisierten ihr Göring-Eckardt und Co-Fraktionschef Anton Hofreiter, doch bitte Zurückhaltung zu üben. Und die Koalitionsfrage? Alles, was die Realos und ihr heimlicher Anführer Winfried Kretschmann sagen, läuft auf Schwarz-Grün hinaus. Zugleich haben sich die Rot-Rot-Grünen unüberhörbar zu Wort gemeldet. Kein Wunder, dass der Streit über die Steuerpolitik trotz aller Bemühungen bisher nicht beigelegt werden konnte.

Vor allem die Realos betonen, wie wichtig ein „Kurs der Eigenständigkeit“ sei. Sie loben, dass die Grünen in bundesweit sieben verschieden-farbigen Koalition säßen. „Kurs der Eigenständigkeit“ bedeutet demnach nicht, sich inhaltlich festzulegen, sondern sich inhaltlich derart flexibel zu zeigen, dass möglichst wenige Wähler abgeschreckt werden und auch für den Bund möglichst viele Koalitionsoptionen erhalten bleiben. Von dort zu einem Kurs der Beliebigkeit und einer Selbstdegradierung zur Sättigungsbeilage ist es nur noch ein Schritt.

Habeck wiederum hat die Spaltung der Gesellschaft richtigerweise als Hauptproblem ausgemacht. Nur: Zu seinen Schlussfolgerungen schweigt der Mann, der beim ersten Urwahlforum einen starken Auftritt hatte. Man müsse „weg von der Instrumentendiskussion“ und zunächst über die Ziele reden. Eine solche Nicht-Positionierung dient dazu, weder linke noch realpolitisch orientierte Mitglieder zu verprellen. Die Grünen sind gegenwärtig eine nach innen kaum kompromissfähige Black Box. Differenzen werden überklebt mit Sprüchen, die wie Selbstbeschwörungen klingen: „Wir sind die Partei mit Haltung.“

Dass mit dem Wachstum in der Parteiendemokratie ist eine heikle Sache. Wer wachsen will, muss möglichst vielen ein Angebot machen und darf möglichst wenige verprellen. Das führt zu programmatischen Unschärfen. Wer allzu dehnbar wird und seinen Überzeugungskern nicht mehr erkennen lässt, der scheitert freilich ebenso. Im Augenblick scheint es, als würden sich die Grünen im Irrgarten dieser Ansprüche verirren.