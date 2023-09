Köln -Eigentlich hat der 1. FC Köln die Angelegenheit ganz ordentlich behandelt. Vor dem Spiel gegen Aufsteiger RB Leipzig gab es vom Klub wenig bis nichts zum Thema zu hören. Und dass FC-Großsponsor Rewe die Gelegenheit nutzte, beim Auftritt gegen die Red-Bull-Truppe per Trikotwerbung auf sein eigenes Brausegetränk aufmerksam zu machen, fällt schon fast unter die Kategorie Mutterwitz. Alles in Ordnung also.

Es gab guten Grund für diese Zurückhaltung, denn am Tag vor der FC-Mitgliederversammlung wollte der Klub wohl unbedingt alles vermeiden, was seine Fans – oder besser: „Fans“ – als Zeichen offizieller Missbilligung hätten deuten können. Denn der 1. FC Köln weiß, wozu der krawallaffine Teil seiner Anhänger fähig ist – Klagen gegen das Leipziger Fußball-Modell hätten da leicht als Legitimation zum Widerstand umgedeutet werden können. Es hat sich aber erneut gezeigt, dass der Chaoten-Teil des FC-Anhangs solcher Ermunterung nicht bedarf – die Gewaltexzesse werden um ihrer selbst Willen betrieben.

Es war zuletzt still geworden im Diskurs um den Umgang des 1. FC Köln mit seinen Problem-Fans. Präsident Werner Spinner hat sich zu dem Thema im Zuge seiner beabsichtigten nächsten Amtszeit kaum geäußert – womöglich in der Annahme, dass mehr Ruhe im sportlichen Bereich auch zu mehr Ruhe an der Krawall-Front führt. Ein Irrtum: Was der Klub leistet, will und tut, interessiert seine schlimmsten Fans nicht. Im Gegenteil.

