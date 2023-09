Nach den Landtagswahlen ist klar: Die AfD hat die Linke als Protestpartei abgelöst.

Der Linken fehlt es an Willen und Partnern, um Gestaltungspartei zu sein.

Bundestagsfraktions-Chefin Wagenknecht ist bereit, im Wettbewerb mit der AfD in Sachen Humanismus Rabatt zu geben, wenn es sich an der Wahlurne rechnet.

Doch diese Strategie wird auf Dauer schief gehen, denn sie spricht nicht für die gesamte Partei.

Streit in der Linken – die Nachricht ist so aufregend wie: An Silvester gab es ein Feuerwerk. Allerdings steckt im Streit um die linke Flüchtlingspolitik mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Es geht um die Zukunft der Partei und um die Zukunft Sahra Wagenknechts.

Die Linke gerät nach den Landtagswahlen in eine Schieflage. Sie ist nicht mehr Protestpartei. Das ist die AfD. Sie ist zumindest im Bund aber auch keine Partei, der man zutraut, die Welt zu verändern. Dazu bräuchte sie den Willen und Partner. An beidem fehlt es. Doch wenn die Linke weder Protest- noch Gestaltungspartei ist – was dann? Die Frage stellt sie sich gerade selbst. Und das Fehlen einer Antwort treibt ihr den Puls hoch. Wagenknecht möchte wieder ganz Protestpartei werden. Für Populismus war sie stets gut.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wagenknechts Strategie wird nicht aufgehen

Dabei ist die Fraktionschefin bereit, im Wettbewerb mit der AfD in Sachen Humanismus Rabatt zu geben, so lange es sich an der Wahlurne rechnet. Der Weg von Sahra Wagenknecht zu Frauke Petry ist jedenfalls kürzer als der Weg von Sahra Wagenknecht zu Angela Merkel. Bei der Linken insgesamt ist es anders. Hinzu kommt: Dass eine Vorsitzende für alle sprechen muss, hat Wagenknecht nicht begriffen. Ihre Strategie lautet, die Fraktion in eine Richtung zu führen, in die diese Fraktion nicht will. Das wird auf Dauer schief gehen.

Dieses Knäuel an gefährlichen Widersprüchen ist so leicht nicht zu entwirren. Die Linke schreibt dann gern eine markige Resolution – so wie im vergangenen Donnerstag. Das wird diesmal nicht reichen.