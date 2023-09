Die Bedingungen sind eigentlich ideal: Die Bauzinsen sind nahe Null, die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Einkommen steigen. Und doch können sich immer weniger junge Familien ein Eigenheim leisten. Hierbei geht es übrigens nicht um ein Luxusproblem, sondern auch um die Verhinderung von Altersarmut in Zeiten unsteter Beschäftigung und steigender Mieten.

Spezielle Förderung für Familien mit Kindern

Was kann die Politik tun? Früher gab es die Eigenheimzulage, die allerdings wie jede staatliche Dauersubvention am Ende nur dazu führte, dass die Leistung in den Kaufpreise eingepreist wurde und den Empfängern damit nur wenig brachte – den Staat aber Milliarden kostete. Viel mehr Sinn würde da schon eine speziell auf Kinder zugeschnittene Förderung machen, die insbesondere bei einem der größten Problem junger Familien hilft: dem mangelnden Eigenkapital.

Energetische Sarnierungen absetzen

Nicht falsch ist auch der Ansatz der SPD, die hohen Nebenkosten wie Makler-, Notar und Gerichtsgebühren deckeln zu wollen. Am sinnvollsten wäre hingegen, gleich bei der Steuer anzusetzen: Runter mit der Grunderwerbssteuer und zusätzlich die steuerliche Absetzbarkeit von Investitionen in die energetische Sanierung, was auch ältere (und preiswertere) Immobilien für jungen Familien attraktiv machen würde. Doch dazu müssten sich Bund und Länder einig sein. Das ist leider nur ein frommer Wunsch.

