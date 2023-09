Berlin -Der zur bizarren Staatsaffäre angeschwollene Streit über eine NDR-Satire, in der der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan süffisant mit seinem eitlen wie autokratischen Führungsstil konfrontiert wurde, hat nun auch die europäische Spitzenpolitik erreicht.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz mochte nicht länger an sich halten und schlug vor, endlich Klartext mit Erdogan zu reden. Es sei nicht hinnehmbar, dass der Präsident eines anderen Landes verlange, dass wir in Deutschland demokratische Rechte einschränken, weil er sich karikiert fühle, so Schulz.

Erdogan will die volle Kontrolle

Dass es aber nicht mehr nur um Auffassungsunterschiede über Politik und Satire geht, wird angesichts der Gründe deutlich, für die Martin Erdmann, der deutsche Botschafter in Ankara, gleich mehrfach von der türkischen Regierung einbestellt worden war. So musste er auch für schulpädagogische Handreichungen des Landes Sachsen-Anhalt antreten, in denen die Massaker an den Armeniern zwischen 1915 und 1917 als Völkermord bezeichnet worden waren. Erdogan versucht nicht nur, die Kontrolle über deutsche Witzemacher zu erlangen, sondern beansprucht längst auch so etwas wie geschichtspolitische Deutungshoheit.

Stille Zurückhaltung, wie sie die Bundesregierung zuletzt praktiziert hat, dürfte bald nicht mehr möglich sein. Noch im April nämlich will sich der Bundestag in einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grünen damit beschäftigen, wie des Völkermords an den Armeniern vor 100 Jahren zu gedenken sei. Darauf hatte man sich erst Ende Februar in einer denkwürdigen Sitzung des Deutschen Bundestages verständigt, in der am Ende die Grünen auf einen eigenen Antrag verzichteten, weil man sich das Versprechen eines gemeinsamen parlamentarischen Vorgehens abgerungen hatte.

Geste mit Folgen

Hinter das Bekenntnis, den Völkermord an den Armeniern, bei dem das Osmanische Reich einst auch tatkräftig vom Deutschen Kaiserreich unterstützt worden war, auch als solchen zu bezeichnen, kann der Bundestag ohne Gesichtsverlust kaum mehr zurück.

Was als Geste einer nachträglichen historischen Wahrhaftigkeit gedacht war, könnte schon bald dazu beitragen, die schwierige Lösung der europäischen Flüchtlingskrise noch ein wenig schwerer zu machen.

