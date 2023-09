Essen -Rücksichtslosigkeit, Egomanie und Hass lassen sich zunehmend in den verschiedensten Lebensbereichen unserer Gesellschaft ausmachen. Woher kommen die neue Gewaltbereitschaft und der Mangel an Empathie? Das Verhalten der Menschen am Geldautomaten in der Stadt Essen, die kalt über einen Sterbenden hinwegstiegen, kann als weiterer Eintrag in das immer länger werdende Protokoll der Verrohung unserer Gesellschaft verstanden werden.

Innere Kern der Moralität

Keiner von ihnen hielt es für nötig, einen Notruf zu tätigen. Geht man so miteinander um in einer Gesellschaft? Klare Antwort: Nein! Die gesetzliche Pflicht zur Hilfeleistung hängt nicht davon ab, wie gut oder erfolgreich man einem Opfer helfen kann. Als Mitglied einer Solidar-Gesellschaft hat man diese Pflicht nun einmal zu erfüllen. Hierbei handelt es sich nicht einfach um ein Gesetz, das freischwebend Menschen etwas vorschreibt, sondern um den inneren Kern unserer Moralität.

Moralisch zu handeln heißt hier, sich an für alle geltenden Gesetze zu halten und seine persönlichen Vorlieben zurückzustellen. Oder einfacher: Geh‘ so mit anderen um, wie du es umgekehrt für dich selbst wünschst. Der Richter fand klare Worte für die Angeklagten: Ihnen sei das Schicksal des Mannes schlichtweg egal gewesen. Die Geldstrafen liegen bei bis zu 3600 Euro und drücken aus, dass das Recht im Zweifelsfall Anwendung findet, jene zu bestrafen, die hätten helfen können, es aber aus niedrigen Beweggründen unterließen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Polizisten sagen, Stimmung sei aggressiver geworden

Aber erlauben Einzelfälle überhaupt Aussagen über die Gesellschaft und ihre Verrohung? Polizisten sagen, die Stimmung in der Öffentlichkeit sei aggressiver und in Teilen auch gewalttätiger geworden. Das gelte für alle Mitglieder der Gesellschaft. In unseren Tagen sprechen wir über Attentate, Hetze, Tabubrüche: Immer wieder stellt sich die Frage, ob Gesellschaft und Politik die Aggression der Straße noch verarbeiten können und sie in einen andere Richtung leiten können.

Vor allem Armut und Chancenlosigkeit von Menschen werden angeführt, wenn über zunehmende Verrohung gesprochen wird. Und hier gibt es durchaus Möglichkeiten, den Betroffenen besser beizustehen. Auch das gehört zu einer Gesellschaft, in der sich Menschen gegenseitig stützen.

Es gibt auch zahlreiche Beispiele uneigennütziger Hilfe

Ein Befund ist eindeutig: Ein Ich, das kein Du mehr wahrnimmt, zerstört den Kitt unserer Gesellschaft. Und zeigen es nicht die Berichte von Rettungskräften über Katastrophenfälle, in denen Gaffer die Einsatzkräfte behindern, dass alles eher schlimmer wird? Andererseits gibt es zahlreiche Beispiele uneigennütziger Hilfe. Erinnern wir uns an die Hilfe der Deutschen für geflüchtete Menschen.

Auch verweisen Experten immer wieder darauf, dass in der Regel bei Unfällen Menschen anderen Menschen in Not beistehen und Hilfe leisten. Und hierbei haben sie nicht das Gesetz im Hinterkopf, sondern folgen ihrem inneren Impuls. Das Schreckliche, wie das Verhalten gegenüber dem Sterbenden in der Essener Bank, ist oft sichtbarer. Aber damit ist es nicht zwingend auch häufiger.