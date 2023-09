Berlin -In den Vorstandsetagen der deutschen börsennotierten Unternehmen sitzen 630 Männer 45 Frauen gegenüber. Die 160 DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen haben es geschafft, innerhalb eines Jahres gerade mal sechs Frauen mehr in den Vorstand zu holen. In Dreiviertel dieser Unternehmen sitzt kein einziges weibliches Mitglied. Der Frauenanteil bei diesen Unternehmen liegt bei mageren 6,7 Prozent.



Dem gegenüber stehen die Zahlen des Frauenanteils in den Aufsichtsräten von börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen. Denn diese sind seit Einführung der Frauenquote am 1. Januar 2016 deutlicher gestiegen. Innerhalb eines Jahres konnte der Anteil von 23,3 auf 27,5 Prozent erhöht werden. Jedes dazu verpflichtete Unternehmen hat sich an die 30-Prozent-Quote gehalten. Das klingt gut, aber war natürlich nicht ganz freiwillig.

Die Wirtschaft tat und tut sich schwer mit verpflichtenden Frauenquoten in Führungsebenen. Die mauen Entwicklungen in den Vorstandsetagen zeigen nur einmal mehr, dass es ganz offenbar gesetzliche Peitschenhiebe braucht, um durchmischte Teams in Führungsetagen zu installieren. Diese Erkenntnis ist zwar bitter, aber leider Realität.



Die freiwilligen Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Vorstandsetagen sind zwar gut gemeint, aber ein zahnloser Tiger, solange es bei Nichterfüllung keine Sanktionen gibt.