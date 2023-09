Berlin -Angesichts der Millionenbezüge der Vorstände deutscher Aktiengesellschaften wird immer wieder die Frage gestellt, wie sich die Höhe dieser Gehälter erklärt und ob sie angemessen ist. Dass ein Unternehmenschef 232 Mal mehr verdient als sein durchschnittlicher Mitarbeiter bedarf einer Rechtfertigung. Nach landläufiger Meinung entspricht das Gehalt der Leistung oder – ökonomisch ausgedrückt – der Produktivität, was Anlass zur Beschwerde gibt, dass ein Manager niemals 232 Mal produktiver sein kann als ein Angestellter.

Die Differenzen zwischen den Vorstandsgehältern in Deutschland jedoch zeigen eine andere Bestimmungsgröße für die Gehaltshöhe. So verdienen Manager der Großkonzerne hier zu Lande offensichtlich immer mehr, weil Manager in anderen Ländern noch mehr verdienen, was wiederum mit Produktivität nichts, mit der internen Konkurrenz der Business-Elite sehr viel zu tun hat.

Weit entfernt von der Belegschaft

Allerdings belegen die Zahlen zu den Managergehältern auch, dass es durchaus einen – wie auch immer losen – Zusammenhang zwischen der Leistung eines Vorstands und seiner Bezahlung gibt. Nur besteht diese Leistung nicht in seiner Produktivität. Sondern darin, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Damit ist es aber noch nicht getan. Denn idealerweise steigt die Produktivität der Mitarbeiter stärker als ihre Bezahlung. Nur dann steigt auch die Rendite des Unternehmens.

Zusammengefasst kann man also sagen: Die Leistung eines Vorstandsvorsitzenden ist es, zum einen die Produktivität der Belegschaft zu erhöhen und zum anderen dafür zu sorgen, dass ein möglichst großer Teil dieser Leistungssteigerung nicht der Belegschaft in Form höherer Löhne, sondern den Aktionären zu Gute kommt.