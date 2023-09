Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke spricht sich für ein Treffen von Le Pen und Petry aus.

Die Reaktionen aus der Parteil sind verhalten.

Björn Höcke hat recht und Marine Le Pen hat es auch: Ein Gespräch zwischen AfD-Spitze und Führung des französischen Front National, wie es der thüringische AfD-Fraktionschef empfiehlt und die FN-Vorsitzende für geboten hält, liegt auf der Hand. Es ist eigentlich eher ein Wunder, dass es nicht schon längst stattgefunden hat. Man würde sich ja wohl prächtig verstehen: Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, das Spiel mit Ressentiments, die Abwehrhaltung gegenüber Europa – es gibt sie doch, die Gemeinsamkeiten.

Die AfD-Spitze reagiert erst einmal abwehrend. Der Rechtspopulismus ist schon angekommen in der Gesellschaft, aber Verbindung mit Extremisten gilt noch nicht als salonfähig. Aber die Grenzen sind fließend oder werden fließend gemacht: Le Pen hat die Partei ihres auf Krawall gebürsteten Vaters einen Grundkurs in Geschmeidigkeit durchlaufen lassen. Der Front National hat sich in Europa schon mit der FPÖ verbündet, beide sind in ihren Ländern auf Erfolgskurs.

Das wird seine Anziehungskraft entfalten – bei manchen ist es schon so weit. Der NRW-AfD-Chef Marcus Pretzell erwägt den Wechsel in die Le-Pen-Fraktion im Europaparlament. Und zu einem Treffen mit dem Front National sagt Partei-Vize Alexander Gauland, er halte das für „nicht so glücklich“. Sehr entschlossen klingt das nicht.