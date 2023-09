Berlin -Martin Schulz war als junger Mann ein sehr erfolgreicher Buchhändler. Wenn ein solches Geschäft nicht läuft, wird der Besitzer nicht gleich hektisch das ganze Sortiment austauschen, sondern versuchen, das Ganze etwas anders zu präsentieren. Etwa, indem er auf bestimmte Bücher besonders hinweist.

Mit seinem Deutschlandplan erfindet sich der SPD-Kanzlerkandidat nicht neu. Das würde ihm jetzt auch niemand abkaufen. Aber in einer guten, zupackenden Rede ist es ihm gelungen, die Themen Investitionen und Europa stärker in den Vordergrund zu rücken. Insbesondere, was das Europa-Thema angeht, hat der frühere EU-Parlamentspräsident Schulz seine Stärken in den vergangenen Monaten noch nicht ganz ausgespielt – und sich gelegentlich vom eigenen SPD-Außenminister Sigmar Gabriel übertrumpfen lassen. Dass Schulz hier jetzt noch mal Akzente setzt, ist vernünftig.

Unpopuläre Forderung nach Investition in Europa

Spindoktoren mögen an dieser Stelle warnen, dass viele Bürger sich von Merkel doch gut in Europa vertreten fühlen. Und dass es unpopulär sein kann, zu fordern, Deutschland müsse bereit sein, mehr in Europa zu investieren. Andererseits gilt: Was hat Schulz zu diesem Zeitpunkt zu verlieren? Und inhaltlich hat er sehr wohl einen berechtigten Punkt, wenn er sagt, dass auch Deutschland sich bewegen muss, wenn es in Europa etwas bewegen will.

Martin Schulz bei einer Rede im Willy-Brandt-Haus. dpa

Doch kann Schulz mit diesen Themen und mit dieser Art des Auftritts die Wende schaffen? Im Moment würde darauf auch in der SPD ehrlicher Weise kaum jemand wetten. Richtig ist: Die Leistung von Schulz als SPD-Vorsitzender ist es, dass die Partei bislang gut zusammenhält – und das bei Umfragewerten, welche zu anderen Zeiten die Mitglieder in Depressionen und die Funktionäre in Grabenkämpfe gestürzt hätten. Das ist nicht zuletzt das Ergebnis eines Führungsstils, der kooperativer und berechenbarer ist als der seines Vorgängers Gabriel.

Die Wahrheit ist aber auch: Wechselstimmung in der Bevölkerung lässt sich nun einmal nicht erzwingen. Es gibt einen Verdruss über die Kanzlerin oder es gibt ihn eben nicht. Schulz tut gut daran, jetzt kein übernervöses Themen-Hopping zu betreiben. Glaubwürdigkeit ist für ihn der beste Weg, um die Chancen für die Wahl im September so gut wie möglich zu wahren.