Es ist nicht mehr zeitgemäß, in der großen Geldmaschine Profifußball Mitleid über die handelnden Personen auszuschütten, wenn nicht Verletzungen oder Krankheiten im Spiel sind. Der Markt wird mit Geld geflutet, und alle profitieren davon: Vereine, Spieler, Berater, sogar Verbände. Verschoben hat sich nur die Geschäftsgrundlage. Im Wesentlichen hat sich der Handel mit fußballerischer Kompetenz in einen wuchernden Spekulationsmarkt verwandelt, in dem alles passieren kann, wenn nur der Preis stimmt. Man mag das anprangern, unromantisch oder gar pervers finden, aber wer schlau vorgeht, wird in diesem Geschäft nicht verlieren. Weder Spieler, Vereine und schon gar nicht Berater.

Dennoch sollte man sagen dürfen, dass der Profi Julian Draxler beim VfL Wolfsburg ein wenig unverschämt zu Werke gegangen ist. Natürlich hat dieser Spieler nie vorgehabt, bis zum 30.6. 2020 zu bleiben, als er vor einem Jahr einen Vertrag bis zu diesem Datum unterschrieb, nachdem er Schalke 04 für 35 Millionen Euro mit der Begründung verlassen hatte, er brauche eine Luftveränderung. Vertragslaufzeiten dienen dazu, die Ablöse hoch zu halten. Aber wir haben jetzt gerade mal 2016.

Wolsburg als „Sprungbrett“

In der überschaubaren Zeit beim VfL hat Draxler eine am Ende halbwegs ordentliche Saison gespielt (21 Spiele, sechs Tore, fünf Vorlagen), aber auch entdeckt, dass Wolfsburg klein ist und den Zug nach Berlin als das Beste an dieser Stadt bezeichnet. Nach einer EM mit guten Ansätzen sah er sich angesichts lukrativer Angebote aus England und Italien in der Position, den Klub als „Sprungbrett“ zu bezeichnen und die Freigabe einzufordern, als sei er elf Monate lang mit Pfandflaschen bezahlt worden.

Die Erfahrung sagt, dass kaum ein Klub den Kampf gegen einen meuternden Profi gewinnen kann. Der VfL Wolfsburg schon. Dem VW-Gebilde fehlt vieles, aber ganz bestimmt nicht Geld. Das ist im Überfluss da. Deshalb hat man die fußballerische Schmierenlogik einfach aufgehoben und ultimativ nein gesagt. Wir danken dafür.