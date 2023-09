Martin Schulz hat in letzter Zeit strategisch manches falsch gemacht. Aber er ist ein kluger Mann. Und der SPD-Vorsitzende kennt seine Partei.

Eben deshalb weiß er, dass es ihm nur Recht sein kann, wenn von prominenten SPD-Vertretern immer wieder auch von Modellen jenseits der großen Koalition gesprochen wird. Es ist viel wert für Schulz, dass die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer so klar ihre Sympathie für eine Minderheitsregierung zeigt. Oder wenn der Parteilinke Matthias Miersch seine Idee von einer Kooperationskoalition darlegt: also von einem Modell, in dem Union und SPD zwar gemeinsam in einem Kabinett sitzen, aber in einigen Themenbereichen auch unabhängig voneinander Mehrheiten im Bundestag suchen.

Viele SPDler wollen keine GroKo

All diese Äußerungen helfen dem Vorsitzenden Schulz, den Mitgliedern gegenüber sein Versprechen glaubhaft zu machen, es werde „ergebnisoffene Gespräche“ geben. Denn vielen an der SPD-Basis ist das Bündnis mit Angela Merkel verhasst. Sie wollen keine große Koalition – und im Zweifel geht es für den SPD-Vorsitzenden darum, eine Mehrheit der SPD-Mitglieder Stück für Stück an den Gedanken heranzuführen. Und damit an die Realität.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die sieht nämlich so aus: Die Kanzlerin strebt eine stabile Regierung an. Sie will nicht mit einer Minderheitsregierung nach wechselnden Mehrheiten im Bundestag suchen – und sie ist mit Sicherheit auch keine Freundin davon, eine Koalition wie eine offene Ehe auszugestalten. Solche Experimente können aber bestenfalls dann funktionieren, wenn beide Partner es wollen.

KoKo wäre früher attraktiv gewesen

Vor allem aber dürfte dem SPD-Chef auch eines klar sein: Eine Kooperationskoalition wäre für die SPD vielleicht in der vergangenen Legislaturperiode attraktiv gewesen. Denn da gab es in Zeiten der großen Koalition theoretisch eine rot-rot-grüne Mehrheit im Parlament, die sich jederzeit praktisch hätte abrufen lassen. Jetzt hingegen müsste die SPD ein Bündnis mit den Grünen, der Linken und der FDP schmieden, um für bestimmte Themen eine Mehrheit jenseits der Union zu finden.



Da kann man nur viel Erfolg wünschen. Oder dringend den Gang in eine ganz normale, langweilige, funktionsfähige große Koalition empfehlen.