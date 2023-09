Es muss ein schreckliches Schicksal sein, für die Deutsche Bank in Frankfurt, London, New York oder Sidney zu arbeiten. Die Bürde scheint so schwer, dass der Vorstand meint, nur mit üppigen Halteprämien eine Massenflucht verhindern zu können.



Es hat schon etwas Bizarres, was der Konzern zeitgleich verkündet. Der Verlust fällt noch einmal höher aus, weshalb sich die Aktionäre mit einer Mini-Dividende zufrieden geben müssen. Für die Investmentbanker aber gibt es deutlich höhere Sonderzahlungen, in der Konzernsprache Boni genannt. Davon profitieren vor allem die Investmentbanker, die seit jeher besonders gehegt und gepflegt werden wollen.



Entsprechend verdienen 50 Angestellte mehr als der Konzernchef John Cryan. Natürlich kann der Brite an der Spitze des Unternehmens Sonderfaktoren für das insgesamt enttäuschende Ergebnis anführen. Vor allem die US-Steuerreform führt kurzfristig und vorübergehend zu Belastungen, was die Angestellten der Frankfurter nicht zu verantworten haben. Doch die Bilanz zeigt auch, dass die Geschäfte weiter nicht rund laufen. Sie werfen nicht einmal so viel Gewinn ab, um solch relativ kleine Störungen auffangen zu können. Die Deutsche Bank ist weiter nicht im Lot.