Die Sommer-Hitze geht nach dem Brexit langsam zurück, doch der Schrecken nimmt eher noch einmal zu an diesem Morgen. Erst allmählich wird den Beteiligten die volle Tragweite des Tages bewusst, der tatsächlich so etwas wie ein Stunde null ist. Zudem gibt es keine gemeinsame Strategie, wie mit der Lage umzugehen wäre. Es kann sie nicht geben, weil auch keine gemeinsame Analyse vorliegt. Letzteres ist im Zweifel schlimmer. Traurig, aber wahr: Man trifft keine Optimisten mehr.



Zunächst einmal sorgt der Brexit nicht für Gewissheit, sondern für neue Zwietracht. So nannte es EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) im ARD-Fernsehen „skandalös", dass der britische Premierminister David Cameron erst im Oktober zurücktreten und die Austrittsverhandlungen bis dahin verzögern wolle. Zum wiederholten Male werde ein ganzer Kontinent für die parteiinternen Überlegungen der konservativen Partei Großbritanniens in Geiselhaft genommen, so Schulz. Und Unsicherheit sei das Gegenteil dessen, was jetzt gebraucht werde. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte, er hätte die Unterlagen zum Austritt Großbritanniens gern sofort. Das ist vor allem ein Signal an die anderen Wackel-Kandidaten.



Unbeherrschbare und unübersichtliche Situation

In den kommenden zwei Jahren droht also ein zähes Ringen zwischen der Insel und Kontinental-Europa – ein Ringen, das die Lage zu verschärfen und die Spannungen zu erhöhen droht. Cameron scheint seinen Kopf derweil doch noch einmal retten zu wollen. Dabei ist nicht allein in Großbritannien die Machtfrage offen. In Deutschland und Frankreich stehen demnächst Wahlen ins Haus. Das macht die Situation perspektivisch noch unübersichtlicher – und unbeherrschbarer. Dazu passt, dass Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel am Freitag nicht gemeinsam vor die Medien traten, sondern allein. Konkurrenz schlägt Konsens, im Großen wie im Kleinen.



Auch was die Zukunft der Rest-EU angeht, deutet sich wenig Klarheit an. Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok plädiert für eine Vertiefung der Europäischen Union, der einstige Bundesfinanzminister Theo Waigel von der CSU möchte eine Verschlankung. Und während Waigel nun deutsche Führung anmahnt, warnt die Politologin und frühere Präsidentschaftskandidatin Gesine Schwan von der SPD, wir könnten dann als noch dominanter wahrgenommen werden.



Unterschiedliche Ideen über Folgen der Krise

Überhaupt existieren ganz unterschiedliche Ideen davon, ob der Brexit und diese längst existenzielle Krise der EU eigentlich in zu viel oder in zu wenig Europa gründen – oder ob sie ganz woanders wurzeln, nämlich, wie die politische Linke mutmaßt, in der zu großen Ungleichheit und damit dem Auseinanderbrechen ganzer Gesellschaften, die von der Flüchtlingskrise nicht ausgelöst, sondern lediglich verschärft wurde. Das Denken in Zusammenhängen sowie in Ursache-Wirkungs-Relationen kommt uns ja schon seit längerem abhanden.



Der viel beschworene „Neustart“ Europas kann unter diesen Umständen jedenfalls nicht gelingen. Eher ist damit zu rechnen, dass sich die Logik der Fragmentierung und des Zerfalls weiter entfaltet.

