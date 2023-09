Kurz vor Ablauf seiner Amtszeit entwickelt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) steuerpolitischen Ehrgeiz. Über weite Strecken dieser Legislaturperiode ließ er diesen Reformeifer vermissen. Selbst in diesen Tagen ist die Koalition dabei, die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Erbschaftsteuer zu vermasseln. Wenn kein Wunder passiert, wird sie untätig bleiben, weil die Parteien sich im Dauerstreit verheddert haben. Dann muss die Justiz – das Bundesverfassungsgericht – diese politische Aufgabe übernehmen.

Im Kontrast zu diesem blamablen Stillstand steht die Aufgeregtheit, mit der ein Jahr vor der Bundestagswahl Steuerkonzepte präsentiert und debattiert werden. Die von Schäuble versprochene Entlastung im nächsten Jahr ist allerdings gesetzlich geboten und liegt kaum über der Wahrnehmungsschwelle. Der Bundestag muss 2017 die Freibeträge für Erwachsene und Kinder anheben, weil der Staat den Bürgern zumindest das Lebensnotwendige belassen muss. Trotz der extrem niedrigen Teuerung steigt die Höhe des Existenzminimums Jahr für Jahr, so dass die Koalition zum Handeln verpflichtet ist. Freiwillig, aber aus Gerechtigkeitsgründen politisch unverzichtbar, ist allein die gleichzeitige Anhebung des Kindergeldes, wobei der angepeilte Aufschlag von zwei Euro niemanden begeistern kann.

Schäuble stellt aber nach Jahren des Nichtstuns weitere Entlastungen für 2018 und vor allem die Zeit danach in Aussicht.

Nach längerer Pause kündigt sich wieder ein Richtungskampf rund um Steuersenkungen ab. Vor der Bundestagswahl 2013 prägten die gewaltigen Defizite das Bewusstsein. Entsprechend stand die Haushaltskonsolidierung im Mittelpunkt. SPD und Grüne warben sogar mit dem Versprechen auf Steuererhöhungen bei den Bürgern um Stimmen. CDU und CSU begnügten sich damit, Mehrbelastungen auszuschließen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wirtschaftspolitischer Richtungswechsel

Jetzt zeichnet sich ein Richtungswechsel in der wirtschaftspolitischen Debatte ab. Der kommt nicht einfach so, sondern folgt veränderten Realitäten. Die Defizite sind in einem Tempo verschwunden, das niemand für möglich gehalten hätte. Die Last für künftige Generation durch alte Kredite schrumpft Jahr für Jahr, auch weil die deutsche Wirtschaft wächst und damit die Leistungsfähigkeit des Landes zunimmt. Für eine grundlegende Steuerreform spricht zudem, dass die letzte große Änderung der Einkommensteuer über ein Jahrzehnt zurück liegt. Seitdem hat sich eine Unwucht im System aufgebaut. Inzwischen verlangt der Fiskus schon von Arbeitnehmern mit leicht überdurchschnittlichen Gehältern Spitzentarife. Weil diese Angestellten aus der Mittelschicht zudem stark mit Sozialabgaben belastet werden, bleibt ihnen von Lohnerhöhungen vielfach nicht einmal die Hälfte.

Dies war politisch nie gewollt, sondern hat sich durch die lange Reformpause ergeben. Daher sind die Argumente für eine große Steuerreform besser geworden. Allerdings ist der Handlungsbedarf auch anderen Stellen groß und in vielen Fällen sogar noch dringlicher. Deutschland muss die Integration der Flüchtlinge so schnell wie möglich bewältigen. Der entschlossene Einsatz dafür jetzt zahlt sich langfristig doppelt und dreifach aus. Deutschland muss sich besser heute als morgen modernisieren. Die Schulen und Universitäten sind lange nicht leistungsfähig genug, um die wirtschaftliche Stärke auf Dauer zu sichern. Nur mit kräftigen Investitionen in Straßen, in die Schiene, in die Energienetze und die digitale Infrastruktur kann das Land seine Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen sich nach langer Zeit wieder Steuersenkungen wünschen und die Politik dies aufgreift. Es kommt aber gerade jetzt darauf an, die Prioritäten richtig zu setzen, um die Zukunftsfähigkeit nicht zu gefährden.