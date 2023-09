Bis zuletzt wollten es viele nicht glauben. Hatten nicht alle Demoskopen einen Sieg von Hillary Clinton vorhergesagt? Doch am Abend des 8. November 2016 wurden die Gesichter immer länger. Mit dem Eintreffen der Wahlergebnisse wich ungläubiger Zweifel zunächst wachsender Sorge und schließlich nacktem Entsetzen. Die Politikwissenschaftler, die Medien und die Großstadtbewohner hatten sich komplett getäuscht. „Eil: Donald Trump ist gewählter Präsident der Vereinigten Staaten“, tickerte um 2.31 Uhr Ortszeit die Nachrichtenagentur AP.



Ein rechtspopulistischer Rüpel, der während des Wahlkampfes Frauen und Behinderte beleidigt hatte, im Weißen Haus? Nicht nur die liberalen Zentren an den Küsten der USA stürzten in eine Schockstarre. Auch in Deutschland war das Erschrecken groß. Doch bald meldeten sich die transatlantischen Mutmacher zu Wort: Man dürfte die Wahlkampfrhetorik nicht für bare Münze nehmen, sagten sie. Das Präsidentenamt präge die Person mehr als umgekehrt. Und schließlich würden vernünftige Politprofis den einstigen Reality-TV-Star schon beraten und einmauern.



Trump hat die Mauern des Weißen Haus gesprengt

Nach einem Jahr voller Tabubrüche, Affären und sonstiger Ungeheuerlichkeiten muss man ernüchtert feststellen: Auch diese Hoffnung war eine Täuschung. Tatsächlich ist vieles schlimmer gekommen als erwartet. Nicht das Amt hat Trump geformt - der Regierungschef hat die ehrwürdigen Mauern des Weißen Hauses gesprengt. Er will nicht der Präsident aller Amerikaner sein. Für ihn geht der Wahlkampf immer weiter. Jeden Morgen greift er zum Smartphone und ballert seine Tweets gegen Amtsvorgänger Barack Obama, die angebliche „Lügenpresse“ oder das Establishment ab.



Es gibt nur zwei Instanzen, denen sich dieser Mann verpflichtet fühlt: seinem krankhaften Ego und seiner von der Politik enttäuschten Basis. Dem Narzissmus zollt er mit dem Gehabe eines absolutistischen Sonnenkönigs Tribut, der das Amt hemmungslos zur persönlichen Bereicherung nutzt, sein Umfeld demütigt und erklärt: „Ich bin der einzige, auf den es ankommt.“ Der Basis bietet er mit pausenlosen Schaukämpfen und einem aberwitzigen Verbalradikalismus einen Blitzableiter für den aufgestauten Frust. Mal leitet Trump die Wut auf angeblich kriminelle Ausländer um, mal auf unpatriotische Football-Spieler, mal auf faule (farbige) Puerto Ricaner. Selbst vor der unerhörten Kränkung einer Soldatenwitwe schreckt er nicht zurück.



Gescheiterte politische Versprechen

Der schrille Daueralarm, den der Brandstifter im Weißen Haus auslöst, lenkt vom Versagen bei der Umsetzung seiner politischen Versprechen ab: Von der Mauer zu Mexiko steht kein einziger Stein. Die Radikalreform des Gesundheitssystems Obamacare ist gescheitert. Und der Einreisestopp wurde von den Gerichten zerpflückt.



Nicht wenige Trump-Kritiker wenden diese Misserfolge ins Positive. Ganz offensichtlich, argumentieren sie, seien die Gerichte, die Presse und die Profis im Kongress stark genug, die schlimmsten Verwüstungen des Präsidenten zu verhindern. Das andere Amerika müsse während der irren Regentschaft nur überwintern und werde dann spätestens 2020 weitgehend unbeschädigt wieder auferstehen.

Trump als vorübergehender Alptraum? Eine tröstliche Vorstellung. Aber leider die dritte Täuschung. Die Theorie des Aussitzens übersieht nicht nur, dass Trump die Krankenversicherung nun ohne Gesetz ausbluten lässt und jederzeit einen Weltkrieg um Nordkorea anzetteln kann. Vor allem ist der Mann im Weißen Haus nicht Auslöser, sondern Symptom der Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft. Und die vertieft er wirkungsvoll. Vor einem Jahr noch hätte man sich einen US-Präsidenten, der Neonazis verteidigt, Diktatoren hofiert und das amerikanische Justizsystem als „Lachnummer“ verhöhnt, nicht vorstellen können. Doch Trump verschiebt die Maßstäbe. Eine Lüge? Man nennt es alternative Fakten. Ein vulgärer Ausfall? Die normale Härte. Respekt vor dem Gesetz? Eine Frage des Kalküls. Mit seinen permanenten Grenzüberschreitungen zersetzt Trump das liberale Fundament der demokratischen Gesellschaft.

Dreiviertel der Republikaner unterstützen Trump

Sollte Trump in drei Jahren tatsächlich aus dem Amt gewählt werden, würde er ein Land hinterlassen, das seine Werte, seinen Stolz und seine Hoffnungen verraten hat. Doch nicht einmal die Niederlage ist sicher: Zwar ist Trump bei der Bevölkerungsmehrheit in Ungnade gefallen. Doch mehr als Dreiviertel der republikanischen Wähler halten unbeirrt zu ihm. Und auf die kommt es an. So hat die Welt zwar das erste Jahr Trump überstanden. Aber möglicherweise steht ihr noch Schlimmeres bevor.