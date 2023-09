Washington -Was kommt als Nächstes? Am Mittwoch schickte ein fanatischer Trump-Fan Ex-Präsident Barack Obama und zwölf weiteren Kritikern des Präsidenten potentiell tödliche Rohrbomben zu. Am Samstag schlachtete ein rechtsextremer Antisemit, dem Trump nicht radikal genug ist, während eines jüdischen Gottesdienstes elf Menschen ab. Der Hass und die Gewalt in den USA scheinen keine Grenzen mehr zu kennen. Und nirgendwo ist ein Versöhner zu sehen, der das tief zerrissene Land zumindest in der Trauer und im Entsetzen eint.

Amerika hat seine Mitte verloren, den gemeinsamen Grund, auf dem diese diverse Gesellschaft steht. Kurz nach den vereitelten Rohrbomben-Anschlägen verbreiteten rechte Medien Verschwörungstheorien und machten die Demokraten für die Mordversuche verantwortlich. Präsident Donald Trump beklagte sich in einem Tweet über die „Bomben-Sache“, die seinen Wahlkampf stört. Nach dem Massaker in der Synagoge fabulierte er, mit bewaffneten Wächtern wäre der Anschlag „viel besser“ verlaufen. Zwar verurteilte er die Bluttat, schob aber schnell den Medien die Schuld für die vergiftete Stimmung im Land zu und setzte seine Kampagne fort.

Anteilnahme, Trost oder Orientierung darf man von dem selbsternannten „Nationalisten“ nicht erwarten. Im Gegenteil: Er selber lebt vor, wie demokratische Grundwerte relativiert, die politische Toleranz verhöhnt und selbst einfachste zivilisierte Umgangsformen mit den Füßen getreten werden. So polarisiert sich die Gesellschaft immer weiter, die Normalität verschiebt sich ins Extreme. In diesem Reizklima des Hasses bricht nun der rechte weiße Terror aus. Trump nennt ihn natürlich nicht beim Namen. Stattdessen hetzt er weiter gegen Linke und Migranten. Wenn er das Weiße Haus in zwei oder sechs Jahren verlässt, wird Amerika ein anderes Land sein.