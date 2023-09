Berlin -Was für eine Pleite: Der Vattenfall-Konzern verkauft seine deutschen Braunkohle-Aktivitäten an den tschechischen Wettbewerber EPH. Doch anstatt einen Milliarden-Erlös zu erzielen, muss Vattenfall noch draufzahlen. Und dabei scheinen die Schweden sogar froh zu sein, ihre Klimakiller aus der Lausitz endlich loszuwerden. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, lautet das Motto. Mit der Braunkohleverstromung lässt sich kaum noch Geld verdienen. EPH wettet darauf, dass das in einigen Jahren nach dem endgültigen Atom-Ausstieg anders sein wird. Gut möglich, dass sich die Tschechen da gewaltig vergaloppieren.

Der Vorgang zeigt: Deutschland braucht dringend einen nationalen Konsens zum sozialverträglichen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. Es wird Zeit, dass die Bundesregierung tätig wird. Die Beschäftigten und ihre Arbeitgeber brauchen einen klaren Rahmen: Wenn alle wissen, dass in 20 oder 25 Jahren Schluss ist, kann sich jeder Einzelne darauf einstellen. Die Zeit kann dann auch genutzt werden, um dem Strukturwandel in den Kohlerevieren zu organisieren. In der Lausitz sind jetzt 7.500 Beschäftigte darauf angewiesen, dass sich ein Investor nicht verzockt und seine Zusagen bei erster Gelegenheit wieder kassiert. Energiepolitik als Glücksspiel: Das haben die Braunkohle-Kumpel und –Kraftwerker wahrlich nicht verdient.

