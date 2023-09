Berlin -Wie ruhig es doch ist in Deutschland. Großbritannien hat das Thema Volksabstimmung gerade mit großem Aplomb auf die Agenda gesetzt, und den bislang geradezu übereifrigen Plebiszit-Verfechtern hierzulande hat es die Sprache verschlagen. Es scheint nicht die beste Zeit für das plakative Votum für Volksabstimmungen zu sein. Die Briten haben mit dem Referendum für einen Ausstieg ihres Landes aus der EU schließlich eine Krise internationalen Ausmaßes ausgelöst: Die EU wackelt, die britische Regierung ist in Auflösung, die Wirtschaft auf der Insel in Aufruhr. Kein Wunder also, dass erstmal Ruhe ist, weitgehend zumindest, bis auf die Linke und die AfD und vereinzelte andere.

Von der CDU ausgebremst

Dabei sind Volksabstimmungen auf Bundesebene bislang nicht nur eine Forderung der Opposition gewesen. SPD und Grüne haben die Einführung zu ihrer Regierungszeit 2002 beschlossen. Die für Verfassungsänderungen nötige Zwei-Drittel-Mehrheit kam nicht zustande, die Union sperrte sich. Die SPD hat ihr Bekenntnis unter anderem 2011 mit einem Parteitagsbeschluss unter dem Motto „Mehr Demokratie leben“ erneuert. Bei den Koalitionsverhandlungen zur großen Koalition einigten sich SPD und CSU dann 2013 auf die Einführung von Volksbegehren und zwar explizit auch für „europapolitische Entscheidungen von besonderer Tragweite“. Sie wurden von der CDU ausgebremst. Die CSU hat angekündigt, die Volksbegehren auch in ihr nächstes Wahlprogramm zu schreiben.

In Deutschland nicht vorgesehen

Justizminister Heiko Maas (SPD), eigentlich offen für neue Mitbestimmungsformen, ließ zuletzt wissen, eine Abstimmung wie in Großbritannien sei in Deutschland nicht vorgesehen. Norbert Lammert hält sie nach jüngsten Einlassungen gar für überflüssig, und CSU-Chef Horst Seehofer befindet, in Deutschland sei ohnehin die Mehrheit für die EU, man müsse also gar nicht abstimmen. Drei forsche Männer sind da plötzlich sehr zurückhaltend, fast betretend wirkt das.

Der Debatte wird das gut tun, ein bisschen Abwägung schadet nicht. Denn Volksentscheide können zwar Enormes bewirken: Bürger können damit Entscheidungen der Regierungen, die sie zuvor in der „Wahl“ genannten Volksentscheidung gewählt haben, korrigieren, wie in Hamburg, wo die schwarz-grüne Schulreform zurückgenommen werden musste, woraufhin gleich auch die Regierung zerbrach. Oder wie in Bayern, wo sich die CSU per Referendum zu Rauchverbot und Aufhebung von Studiengebühren zwingen ließ und weiterregierte, als wäre nichts gewesen. Oder wie in Irland, wo ein Referendum die Ehe für Homosexuelle freigab. Sie können auch vor Augen führen, dass nicht alles, was laut ist, mit der Mehrheit gleichzusetzen ist – wie in Baden-Württemberg, wo ein Bürgerentscheid den umkämpften Bahnhofsneubau Stuttgart 21 absegnete.

Der Bann von Wirtshaus-Parolen

Das Argument von Volksentscheid-Gegnern, dass sich über Referenden meist wortgewaltige und finanzkräftige Minderheiten gegen Mehrheiten durchsetzen, dass die sozial Benachteiligten keine Chance hätten, ist nicht bewiesen. In Großbritannien stimmte vor allem die „working class“ für den Brexit.

Dass Populisten mit ihrem Drang zu leicht verständlichen Verkürzungen einen gewissen Startvorteil hätten, ist dagegen offensichtlich. Allerdings ist das nicht nur ein Problem von Bürgerentscheiden, auch Parteien haben Mühen, sich dem Bann von Wirtshaus-Parolen zu entziehen.

Nicht das Ende der Politikverdrossenheit

Ein Allheilmittel allerdings sind Bürgerentscheide nicht. Wenn Bürger auch auf Bundesebene zwischen den Wahlterminen mitmischen können, wird das einige Debatten beleben, und einige Überraschungen zu Tage fördern. Dass dies aber das Ende der Politikverdrossenheit wäre, ist eine Illusion. Denn es wird Grenzen geben für Volksentscheide: thematische wie rechtliche, allen voran die Verfassung. Über eine Wiedereinführung der Todesstrafe etwa, um mal das einfachste und beliebteste Beispiel zu nehmen, würde nicht abgestimmt werden können. Es wäre grundgesetzwidrig. Nicht in allen Fällen aber wäre die Grenze so klar zu ziehen: Das Asylrecht etwa hat der Gesetzgeber selbst schon so massiv eingeschränkt, dass es kaum mehr als unveräußerliches Grundrecht bezeichnet werden kann.

Es wird also Gerichtsauseinandersetzungen um Abstimmungen geben, und lange Anbahnungsverfahren. Mal eben raus aus Europa, mal eben die Grenzen schließen – so wird es eben nicht sein.

Neue Probleme

Die Frustration und die Verschwörungstheorien, die daraus entstehen, kann man sich bereits vorstellen. Es spricht nichts dagegen, Volksentscheiden auch in Deutschland mehr Gewicht zu gaben. Das Brexit-Votum hat allerdings klar gemacht: Plebiszite lösen nicht alle Probleme, sie schaffen auch Neue und zwar nicht nur die der praktischen Umsetzung.

Das Grundgesetz lässt die Möglichkeit zu Volksentscheiden auf Bundesebene ausdrücklich offen. Gerade die Grenzen, die den nächsten Verdruss bedeuten, müssten allerdings mit großer Klarheit gezogen werden. Sonst verkommt die Demokratie zur affektgetriebenen Twitter-o-kratie.