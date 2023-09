Jetzt wissen wir, wo es bei Volkswagen langgehen soll. Das Unternehmen steht vor dem größten Veränderungsprozess in seiner Geschichte. Der Umbau wird spät, aber nicht zu spät angegangen – und wenn die Dieselaffäre nicht wäre, würde die Runderneuerung mit großer Wahrscheinlichkeit sogar noch weiter verzögert. Denn der Wolfsburger Konzern war zuvor in Selbstgefälligkeit und Arroganz gefangen. Jetzt also der große Aufbruch.



Bemerkenswert ist, dass das Ferne klarer zu erkennen ist als das Naheliegende. Das Ferne, das sind die neuen Mobilitätsangebote mit Carsharing und Taxidiensten. Die Fahrzeuge werden Elektroantriebe haben und in 15 bis 20 Jahren mit Autopilot fahren. Das Naheliegende ist der extrem komplizierte Umbau des Kerngeschäfts - dort muss das Geld verdient werden, mit dem das Neue entwickelt wird. Schwerpunkt sollen die Komponentenwerke sein. Vor allem die Marke VW hat entscheidende Nachteile, weil für viele teure Teile aus den eigenen Zulieferbetrieben verbaut werden. Andere Autobauer haben dies an fremde Firmen ausgelagert, um Kosten zu drücken.



Die große Aufgabe der nächsten Jahre wird bei VW deshalb sein, dass die Produktivität in den Komponentenwerken gesteigert wird. Das wird ziemlich haarig, denn es bedeutet, dass dort Stellen gestrichen werden und womöglich Löhne gekürzt werden. Das Kunststück wird darin bestehen, dass Management und Betriebsrat Wege finden, um die Schmerzen für die Beschäftigten möglichst gering zu halten. Doch ohne Schmerzen wird es nicht gehen.